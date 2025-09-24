Θλίψη προκάλεσε στην Καβάλα ο θάνατος, σε ηλικία 57 ετών, της πολύτεκνης υπαλλήλου καθαριότητας του δήμου, Ελένης Καρασταμάτη, η οποία είχε γίνει viral στο TikTok μέσα από ένα βίντεο κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Η Ελένη Καρασταμάτη βρισκόταν σε άδεια και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της, από συγγενικό της πρόσωπο.

Η 57χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, «προδόθηκε» από την καρδιά της. Ήδη έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, η οποία αναμένεται να «δείξει» τα ακριβή αίτια θανάτου.

Πηγή: kavalanews.gr, kavalapost.gr