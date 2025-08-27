Συγγενείς και φίλοι του Δημήτρη Κωνσταντάρα φτάνουν από τις 11:00 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να πουν το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο, συγγραφέα και πολιτικό, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών το πρωί της Κυριακής (24/8).
Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα θα τελεστεί σήμερα (27/8) στις 12:00 το μεσημέρι, και η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών.
Από νωρίς το πρωί έφτασαν στον Ιερό Ναό τα παιδιά του, Λάμπρος και Παυλίνα Κωνσταντάρα, μαζί με τη σύζυγό του Βίκυ, καθώς και πλήθος συγγενών και φίλων που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο.
Η οικογένεια του εκλιπόντος είχε προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)
Eurobank – IBAN GR4202602150000400100392909.