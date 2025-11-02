Με σχεδόν μία ώρα καθυστέρηση έφτασε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Αν και το κάλεσμα ήταν στις εννέα το βράδυ της Κυριακής, η 56χρονη πρέσβης πέρασε την πύλη του νυχτερινού κέντρου που βρίσκεται στη γωνία Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη, στις 9.53, ενώ οι επίσημοι καλεσμένοι δεν ξεπέρασαν τους 150.

Η τεράστια led οθόνη με τη φωτογραφία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την ελληνική Vogue.

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανάμεσα στον Θοδωρή Κυριακού και τη Νίκη Κεραμέως ενώ αριστερά διακρίνεται η Τζένη Μπαλατσινού με τον Βασίλη Κικίλια.

Ανάμεσά τους, διεθνούς φήμες Έλληνες εφοπλιστές, όπως ο Γιώργος Προκοπίου, ο Πέτρος Παππάς και ο Ανδρέας Χατζηγιάννης, ο ιδιοκτήτης του ΑΝΤ1 Group, Θοδωρής Κυριακού- στενός φίλους του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 19χρονος γιος της Γκίλφοϊλ με τη συνοδό του.

Η Έμη Λιβανίου με τον Τζον Χριστοδούλου , την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τον Χρήστο Μεγάλου, CEO της τράπεζας Πειραιώς.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέβηκε στη σκηνή στις 22:35 φανερά ικανοποιημένη από τη ζεστή υποδοχή των καλεσμένων της, λέγοντας ότι δεν θα απογοητεύσει την Ελλάδα. Ευχαρίστησε τον ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτο (κουμπάρο του Κωνσταντίνου Αργυρού) και τη σύζυγό του, Δήμητρα που την έκαναν μέλος της οικογένειάς τους. «Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στις ζωές τους» είπε η 56χρονη πρέσβης ενώ αναφέρθηκε στην αγάπη της για την θρησκεία, την οικογένεια και την ελευθερία. «Ένα πράγμα θα πω: Μόλις ξεκινήσαμε. Είμαι εδώ μόλις μία μέρα, μπορείτε να το φανταστείτε;».

Η θερμή υποδοχή στον Κωνσταντίνο Αργυρό

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβηκε στη σκηνή του κέντρου όπου εμφανίζεται για να υποδεχτεί με τη σειρά του την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στις 22:.41. «Κίμπερλι καλωσόρισες στην Ελλάδα» της είπε μεταξύ άλλων αφού εκθείασε την ενέργειά της που φωτίζει κάθε χώρο στον οποίο εισέρχεται.

Αφού εκφώνησε τον σύντομο λόγο του στα αγγλικά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ξεκίνησε να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα και το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό από το πρώτο κιόλας τραγούδι, που ήταν το «Ελεύθερος».

Μετά τις 23.00 το κέφι είχε ήδη ανέβει στα ύψη και η Κίμπερλι έδειχνε να το διασκεδάζει με την καρδιά της.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τους νέους της συνεργάτες στην Ελλάδα.

Το ζεϊμπέκικο του Έρικ Βασιλάτου, έκλεψε τις εντυπώσεις: