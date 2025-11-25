Σε μια εποχή όπου η αισθητική συχνά υποχωρεί μπροστά στην ταχύτητα, “σπίτι” νιώθεις τελικά το μέρος εκείνο που μοιάζει να ανήκει σε έναν άλλο, ουδέτερο και απροσπέλαστο χωροχρόνο. Εκεί που υφαίνεται μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, μέσα από αντικείμενα και αξεσουάρ που δεν υπάρχουν απλώς για να πιάνουν χώρο, αλλά για να αλλάζουν το αφήγημα. Να έχουν κάτι να πουν. Να σου δώσουν κάτι να νιώσεις.

Η συλλογή Homeware του brand Klotho, με ρίζες βαθιές στην κρητική παράδοση και βλέμμα στραμμένο στη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα, επαναπροσδιορίζει την έννοια του

«χειροποίητου» μέσα από μια σειρά υφαντών και επίπλων που αποπνέουν ηρεμία, αρμονία και διαχρονική κομψότητα.

Με κομμάτια πολιτισμού και όχι απλά διακοσμητικά, που δίνουν στον χώρο φωνή, υφή και ψυχή, η συλλογή Homeware του Klotho είναι μια ωδή στην τέχνη της ύφανσης, μια σύγχρονη έκφραση μιας παράδοσης που γεννήθηκε στην Κρήτη και συνεχίζει να εξελίσσεται

μέσα από το σύγχρονο βλέμμα. Από το 2016, η ιδρύτρια Αλεξάνδρα Θεοχάρη οραματίστηκε ένα brand που συνδέει τον κόσμο της μόδας, του design και της πολιτιστικής κληρονομιάς με έναν βαθιά αυθεντικό τρόπο. Στο στούντιο υφαντικής της Κρήτης, κάθε δημιουργία Klotho γεννιέται μέσα από τα χέρια έμπειρων τοπικών υφαντριών που χειρίζονται με δεξιοτεχνία τον αργαλειό – από το πρώτο σχέδιο έως την τελευταία χειροποίητη λεπτομέρεια.

Η σειρά Homeware αποτελεί τη φυσική συνέχεια αυτής της φιλοσοφίας. Μέσα από αντικείμενα για το σπίτι – ριχτάρια, μαξιλάρια, τραπεζομάντηλα, διακοσμητικά υφαντά, χαλιά

και καθίσματα – το Klotho μεταφέρει τη ζεστασιά και την ιστορία της υφαντικής παράδοσης σε κάθε χώρο.

Κάθε ύφασμα είναι χειροποίητο, υφασμένο στον αργαλειό με φυσικά υλικά, όπως βαμβάκι, λινό και ακατέργαστο μετάξι, προσδίδοντας στα αντικείμενα μια αίσθηση αυθεντικότητας και αντοχής στον χρόνο – το είδος της ποιότητας που δεν φθείρεται, αλλά εξελίσσεται μαζί με τον χώρο και τους ανθρώπους που τον κατοικούν. Το Klotho δεν ακολουθεί τις εφήμερες τάσεις· δημιουργεί αντικείμενα που αντέχουν, συγκινούν και μεταφέρουν ιστορίες.

Ο κόσμος της συλλογής Klotho Homeware απευθύνεται σε ανθρώπους με βαθιά αισθητική παιδεία· σε όσους αντιλαμβάνονται τον χώρο όχι απλώς ως λειτουργικό περιβάλλον, αλλά ως ζωντανό οργανισμό που αφηγείται ιστορίες. Το όραμα του Klotho δεν είναι να ακολουθεί

τις τάσεις, αλλά να τις ερμηνεύει, να τις επαναπροσδιορίζει και να δημιουργεί κομμάτια με ψυχή.

Τα υφαντά του brand, φέρνουν μια αίσθηση γαλήνης, έναν αέρα Μεσογείου και ένα άγγιγμα χειροποίητου στον χώρο και τον μεταμορφώνουν σε προσωπικό καταφύγιο. Το σπίτι βιώνεται ως μια εμπειρία πολυτέλειας που δεν επιδεικνύεται, αλλά εκπέμπεται διακριτικά, μέσα από την υφή, την απλότητα και την αυθεντικότητα. Ο χώρος αποκτά νόημα και ρίζες, με υφαντά αντικείμενα που δεν λειτουργούν ως διακοσμητικά, αλλά δημιουργούν και ορίζουν την ατμόσφαιρα.

Η συλλογή απευθύνεται και σε επαγγελματίες του χώρου που αναζητούν προτάσεις με χαρακτήρα και ταυτότητα. Τα προϊόντα του Klotho Homeware μπορούν να γίνουν το στοιχείο που συνδέει την αρχιτεκτονική με την αφήγηση, μεταμορφώνοντας έναν χώρο σε εμπειρία, ενώ προσφέρουν μια υπογραφή διακριτικής πολυτέλειας, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη αρχιτεκτονική αρμονία.

Η συλλογή Homeware του Klotho, δεν είναι απλώς μια πρόταση διακόσμησης· είναι μια πρόσκληση για επιστροφή στην ουσία. Κάθε αντικείμενο αποπνέει την κομψή ηρεμία του μεσογειακού φωτός, την υφή του χειροποίητου, τη λεπτομέρεια που μιλάει για φροντίδα και χρόνο. Τα σχέδια χαρακτηρίζονται από καθαρές γεωμετρίες, λιτές γραμμές και αρμονικούς χρωματικούς συνδυασμούς, στοιχεία που ενώνουν το παρελθόν με το παρόν, τη μνήμη με τη μοντέρνα αισθητική, το ανθρώπινο άγγιγμα με τον σχεδιασμό υψηλής αισθητικής.



Το brand παραμένει πιστό στη βιώσιμη και ηθική παραγωγή, λειτουργώντας με φιλοσοφία μηδενικών απορριμμάτων. Ακόμη και τα πιο μικρά κομμάτια υφάσματος επαναχρησιμοποιούνται, αποκτώντας νέα μορφή και χρηστικότητα. Έτσι, κάθε ίνα, κάθε νήμα, κάθε υφαντό έχει λόγο ύπαρξης.

Πέρα από το αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, το Klotho έχει αναλάβει μια πολιτιστική αποστολή: να στηρίξει και να αναβιώσει την τέχνη της ύφανσης και του αργαλειού. Μέσα από την εκπαίδευση νέων υφαντριών και τη διατήρηση τοπικών τεχνικών, το brand καλλιεργεί έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στις γενιές και υφαίνει συνεχώς το νήμα της παράδοσης.

Η Klotho Homeware Collection δεν είναι απλώς μια σειρά αντικειμένων· είναι ένα κομμάτι ελληνικής ψυχής. Κάθε δημιουργία αποπνέει την αίσθηση του τόπου, της ιστορίας και της ανθρώπινης δεξιοτεχνίας – μια υπενθύμιση ότι η ομορφιά μπορεί να είναι διαχρονική όταν υφαίνεται με σεβασμό, έμπνευση και αγάπη.

