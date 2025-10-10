Έναν 50χρονο Ανθυποπλοίαρχο του Λιμενικού Σώματος συνέλαβαν τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και σε βάρος του σχημάτισαν δικογραφία για υπεξαίρεση και παράβαση καθήκοντος.

Οι «Αδιάφθοροι» ερεύνησαν καταγγελία και διαπίστωσαν πως ο λιμενικός, ο οποίος είχε καθήκοντα οδηγού υπηρεσιακών βυτιοφόρων του Σώματος, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο κατά τον ανεφοδιασμό σκαφών και δεξαμενών έβαζε σε αυτά μικρότερες ποσότητες.

Τα «κλεμμένα» καύσιμα τα τοποθετούσε σε μπιτόνια και δεξαμενές τόσο στο σπίτι του όσο και στο εξοχικό του, σε περιοχή της Κορινθίας, και μέσα στο σκοτάδι τα μετέφερε σε φούρνο ιδιοκτησίας 54χρονου, στον οποίο πωλούσε τις ποσότητες προς 0,80 ευρώ το λίτρο και εκείνος χρησιμοποιούσε τα καύσιμα για τη λειτουργία της επιχείρησής του.

Τα στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων διαπίστωσαν ότι και ένας 28χρονος, συγγενής του 54χρονου επιχειρηματία είχε ζητήσει να προμηθευτεί κι εκείνος πετρέλαιο.

Οι «Αδιάφθοροι» πέρασαν χειροπέδες στον 54χρονο, αλλά και σε έναν 47χρονο, ο οποίος μία ημέρα νωρίτερα είχε πάρει από τον λιμενικό 23 μπιτόνια με καύσιμα.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες καθώς και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -41- μπιτόνια με υγρό καύσιμο,

· -5- όπλα (δίκαννα και καραμπίνες), κατά περίπτωση, με ληγμένη ή χωρίς άδεια,

· -2- αεροβόλα,

· ξιφίδιο,

· -30- φυσίγγια,

· -2.300- ευρώ,

· -10,58- γραμμάρια κάνναβης,

· -3- οχήματα,

· -3- κινητά και

· χειρόγραφες σημειώσεις.

Από την έως τώρα έρευνα, έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον -9- περιπτώσεις υπεξαίρεσης καυσίμων.

