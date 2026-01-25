Ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok έχει γίνει viral, καταγράφοντας απτά την απόπειρα κλοπής παρκαρισμένου αυτοκινήτου στον Κορυδαλλό, από ομάδα τριών ατόμων, πριν περιπολικό της αστυνομίας ματαιώσει την εγκληματική τους ενέργεια.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές στο TikTok, φαίνεται η προσπάθεια των απατεώνων να ανοίξουν και να φύγουν με ένα κάμπριο αυτοκίνητο που είναι καλυμμένο με κουκούλα.

Οι δύο από τους τρεις δράστες πλησιάζουν άμεσα το όχημα, σηκώνουν την κουκούλα και ξεκινούν να το ελέγχουν, ενώ ο τρίτος παραμένει σε απόσταση, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος και παρακολουθώντας τον δρόμο για τυχόν διερχόμενους. Στη συνέχεια, οι δύο από τους δράστες βγάζουν πολύ γρήγορα από τις τσέπες τους δύο εργαλεία που μοιάζουν με κατσαβίδια και επιχειρούν να διαρρήξουν το αυτοκίνητο, καταφέρνοντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να ανοίξουν πλήρως την πόρτα του οδηγού. Αμέσως μετά, ο ένας από τους δύο εισέρχεται στο όχημα, ενώ ο τρίτος, που έχει αναλάβει να ελέγχει τον χώρο για τυχόν περαστικούς, φαίνεται να φοράει ειδικά γάντια. Οι δράστες φαίνονται αρχικά να ελέγχουν κάτι στο καπό του αυτοκινήτου, ενώ σε επόμενα πλάνα εμφανίζονται να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ένα άγνωστο αντικείμενο, το οποίο μάλιστα αφήνουν να πέσει στο έδαφος.

Στη συνέχεια, το βίντεο μεταφέρεται σε πλάνα από διαφορετική κάμερα, όπου αποτυπώνεται η στιγμή που και οι τρεις έχουν καταφέρει να θέσουν το όχημα σε λειτουργία και ετοιμάζονται να ξεπαρκάρουν και να αποχωρήσουν από το σημείο, θεωρώντας πως η εγκληματική τους ενέργεια έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και ότι είναι έτοιμοι να φύγουν με το κλεμμένο αυτοκίνητο. Τη στιγμή εκείνη, όμως, από τον δρόμο περνά περιπολικό της αστυνομίας. Οι δύο δράστες που βρίσκονται εκτός του αυτοκινήτου τρέπονται άμεσα σε φυγή, ενώ και ο τρίτος εγκαταλείπει το όχημα και ακολουθεί, διακόπτοντας την κλοπή του αυτοκινήτου.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη και αν οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν τελικά να συλλάβουν τους δράστες.