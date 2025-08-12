Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε κάτοικος της Κω, ο οποίος προσφέρθηκε να διαθέσει το ποσό, που χρειάζεται έτσι ώστε να ανεγερθούν οι 9 κατοικίες, που θα στεγάζουν γιατρούς του νοσοκομείου του νησιού.

Ο Δήμος Κω παραχωρεί το οικόπεδο και την αρχιτεκτονική μελέτη, που αφορά εννιά κατοικίες, με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, να δηλώνει ότι δεσμεύεται πως θα βρεθεί η χρηματοδότηση. Εάν όμως κάτι τέτοιο δεν γίνει έως τις αρχές του 2026, τότε ο κάτοικος του νησιού θα είναι αυτός, που θα προσφέρει το μεγάλο χρηματικό ποσό, που απαιτείται.

Ο Δήμαρχος Κω, Θεοδόσης Νικηταράς, μιλώντας στην ΕΡΤ3 τόνισε πως ο ιδιώτης, που προτίθεται να καλύψει το κόστος αυτό είναι ένας ευπατρίδης, ένας άνθρωπος, που θέλει να προσφέρει στον τόπο του, που θεωρεί πως οτιδήποτε γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση αποκτά μία υπεραξία και είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.