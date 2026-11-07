Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τον Νοέμβριο του 1978 αποκαλύφθηκε στο Κωσταλέξι της Φθιώτιδας ο εγκλεισμός της 47χρονης Ελένης Καρυώτη σε αποθήκη του πατρικού της σπιτιού για είκοσι εννέα ολόκληρα χρόνια.

Οι αρχές εντόπισαν την Ελένη σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, οδηγώντας τα αδέλφια της στη δικαιοσύνη, η οποία ωστόσο κατέληξε τελικά στην αθώωσή τους.

Οι συγγενείς ισχυρίστηκαν ότι ο εγκλεισμός οφειλόταν σε ψυχική διαταραχή της γυναίκας, αν και οι σχετικοί ισχυρισμοί δεν δικαιολογούν την παρατεταμένη έλλειψη αξιοπρεπούς φροντίδας και υποστήριξης.

Μετά την απελευθέρωσή της, η Ελένη έλαβε ιατρική περίθαλψη, ενώ η μετέπειτα τύχη της παραμένει ασαφής λόγω έλλειψης τεκμηριωμένων στοιχείων για την εξαφάνισή της το 1998.

Η υπόθεση ανέδειξε τις κοινωνικές ελλείψεις της εποχής σχετικά με τη διαχείριση της ψυχικής υγείας και τον στιγματισμό που υπέστησαν τόσο το θύμα όσο και η τοπική κοινωνία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η αποκάλυψη που πάγωσε την Ελλάδα

Στις αρχές Νοεμβρίου του 1978, στο Κωσταλέξι της Φθιώτιδας, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λαμία, οι αρχές αντίκρισαν μια ανθρώπινη τραγωδία. Η Ελένη Καρυώτη, 47 ετών τότε, βρέθηκε σε χώρο αποθήκης του οικογενειακού σπιτιού, όπου είχε ζήσει απομονωμένη για περίπου 29 χρόνια. Η υπόθεση έγινε γνωστή στο πανελλήνιο στις 7 Νοεμβρίου και το όνομα του μικρού χωριού πέρασε στην ιστορία ως συνώνυμο ακραίου εγκλεισμού.

Υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια στο χρονικό: ο αστυνομικός συντάκτης Πάνος Σόμπολος, που κάλυψε τα γεγονότα, έχει καταγράψει ότι η επιχείρηση της Χωροφυλακής με εισαγγελική παρουσία πραγματοποιήθηκε το πρωί της 6ης Νοεμβρίου 1978. Η 7η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως η ημερομηνία με την οποία συχνότερα μνημονεύεται η αποκάλυψη.

Advertisement

Advertisement

Μια ζωή στην απομόνωση

Η εικόνα που καταγράφηκε από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί ήταν οδυνηρή: χωμάτινο δάπεδο, αγροτικά εργαλεία, σακιά, μια πρόχειρη κουβέρτα, απουσία στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής. Η Ελένη ήταν φοβισμένη, δυσκολευόταν να επικοινωνήσει και να κινηθεί. Δεν επρόκειτο απλώς για μία ιστορία περιορισμού της ελευθερίας. Ήταν μια περίπτωση παρατεταμένης εγκατάλειψης ανθρώπου που είχε ανάγκη φροντίδας.

Η Ελένη μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη. Όμως η δημοσιότητα που ακολούθησε δεν της εξασφάλισε αυτόματα ούτε την ιδιωτικότητα ούτε τη γαλήνη που χρειαζόταν.

Ο απαγορευμένος έρωτας και οι ανεπιβεβαίωτοι μύθοι

Εκείνες τις ημέρες κυκλοφόρησαν ιστορίες για έναν κρυφό έρωτα με δάσκαλο ή άνδρα με αριστερές πολιτικές πεποιθήσεις και για μια οικογένεια που θέλησε να υπερασπιστεί την «τιμή» της. Οι αφηγήσεις αυτές απέκτησαν τεράστια απήχηση, αλλά δεν τεκμηριώθηκαν ως εξήγηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με μεταγενέστερες δημοσιογραφικές έρευνες και τις μαρτυρίες που κατέγραψε ο Πάνος Σόμπολος, τα αδέλφια της μιλούσαν για σοβαρή ψυχική διαταραχή της Ελένης από μικρή ηλικία και για την απόφαση του πατέρα τους να την κρατήσει στο σπίτι, πιστεύοντας ότι έτσι την προστάτευε. Πρόκειται για ισχυρισμούς των συγγενών και όχι για δικαιολόγηση του εγκλεισμού. Το πραγματικό ζήτημα ήταν ότι η αναγκαία, αξιοπρεπής θεραπευτική και κοινωνική υποστήριξη δεν είχε εξασφαλιστεί.

Η δίκη και η αθώωση των αδελφών

Η αποκάλυψη οδήγησε τα αδέλφια της Ελένης ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η υπόθεση προκάλεσε δημόσια αγανάκτηση, ενώ μέρος της κοινής γνώμης ζητούσε παραδειγματική τιμωρία προτού ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Τελικά τα αδέλφια αθωώθηκαν. Αυτή η δικαστική κατάληξη συχνά παραλείπεται από τις δραματοποιημένες αφηγήσεις που συνεχίζουν να αναπαράγονται.

Η απόφαση δεν αναιρεί την πραγματικότητα του πολυετούς εγκλεισμού. Υπενθυμίζει, όμως, τη διαφορά ανάμεσα στην ηθική αποτίμηση μιας τραγωδίας, τη δημοσιογραφική περιγραφή και την απόδειξη ποινικής ευθύνης ενώπιον δικαστηρίου.

Advertisement

Τι απέγινε η Ελένη Καρυώτη;

Μετά την αποκάλυψη, η Ελένη νοσηλεύτηκε και ακολούθησε περίοδος κατά την οποία μπορούσε να επικοινωνεί περισσότερο με το περιβάλλον της. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αργότερα επέστρεψε στην περιοχή της Λαμίας. Για τα επόμενα χρόνια οι πληροφορίες είναι αποσπασματικές, ενώ αναφορές για την εξαφάνισή της το 1998 δεν συνοδεύονται από επαρκώς τεκμηριωμένη οριστική εξήγηση. Δεν είναι σωστό οι εικασίες για τη μετέπειτα τύχη της να παρουσιάζονται ως γεγονότα.

Το Κωσταλέξι ως κοινωνικό τραύμα

Η ιστορία αυτή άφησε πίσω της και μια δεύτερη αδικία: ένα ολόκληρο χωριό στιγματίστηκε συλλογικά. Η τραγωδία της Ελένης έγινε θέαμα, πρωτοσέλιδο, σύνθημα. Σε μια εποχή κατά την οποία η ψυχική ασθένεια συνοδευόταν από φόβο, ντροπή και περιορισμένη πρόσβαση σε δομές φροντίδας, η εγκατάλειψη μπορούσε να κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες.

Σήμερα, σχεδόν μισό αιώνα μετά, το σημαντικότερο ερώτημα δεν είναι πώς θα αναπαραγάγουμε τις τρομακτικότερες λεπτομέρειες. Είναι πώς μια κοινωνία και οι θεσμοί της επιτρέπουν να χαθούν δεκαετίες από τη ζωή ενός ευάλωτου ανθρώπου. Και πώς η δημοσιογραφία μπορεί να φωτίζει την αλήθεια, χωρίς να μετατρέπει τον πόνο σε θέαμα.

Advertisement

Η Ελένη Καρυώτη δεν ήταν ένα προσωνύμιο ούτε ένα σύμβολο τρόμου. Ήταν ένας άνθρωπος που στερήθηκε την ελευθερία, τη φροντίδα και μεγάλο μέρος της ζωής του. Αυτή είναι η ουσία που οφείλουμε να θυμόμαστε κάθε 7η Νοεμβρίου.