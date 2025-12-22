Αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών μέσα σε σχολεία της Αττικής, στο οποίο συμμετείχαν ανήλικοι μαθητές υπό την καθοδήγηση νεαρών αρχηγικών μελών.

Οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι αστυνομικοί αποτυπώνουν ένα σκληρό καθεστώς εκφοβισμού, απειλών και τιμωριών, με πρωταγωνιστές τον 20χρονο αλλοδαπό αρχηγό με το ψευδώνυμο «Φρατέλο» και τον 19χρονο υπαρχηγό «Ζούμπο».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από επώνυμη καταγγελία που κατατέθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Ακολούθησαν παρακολουθήσεις στα κινητά τηλέφωνα των βασικών μελών, φυσικές παρακολουθήσεις και ανάλυση επικοινωνιών μέσω Instagram και Signal, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Το κύκλωμα δρούσε κυρίως σε σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκηδόνας και των Άνω Πατησίων, ενώ επεκτεινόταν και εκτός Αττικής. Στα Χανιά συνελήφθησαν δύο ακόμη ανήλικοι, μέλη της ίδιας οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να πουλούσαν ναρκωτικά κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι μεταξύ των μελών, όπου αρχηγικά στελέχη δίνουν εντολές σε ανήλικους μαθητές ακόμη και την ώρα του μαθήματος, απαιτώντας να εγκαταλείψουν το σχολείο για να παραδώσουν χρήματα ή να προχωρήσουν σε διακίνηση. Σε μία συνομιλία, μέλος του κυκλώματος απειλεί ανήλικο ότι «θα φάει πολύ ξύλο» αν δεν υπακούσει εντός πέντε λεπτών.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι αρχηγοί είχαν θεσπίσει άτυπο «ποινολόγιο» για τα ανήλικα μέλη που δεν ακολουθούσαν πιστά τις εντολές. Οι τιμωρίες περιλάμβαναν ξυλοδαρμούς, εξευτελισμούς που αναρτώνταν στα social media, αλλά και χρηματικές ποινές –το λεγόμενο «χρέωμα – ως μέσο πειθαρχικής συμμόρφωσης. Σε βίντεο-ντοκουμέντο, μέλη της σπείρας εμφανίζονται να ασκούν bullying σε ανήλικο, εξαναγκάζοντάς τον να γονατίσει και να υποστεί κακοποίηση.

Η «καβάτζα» του κυκλώματος φέρεται να ήταν το σπίτι του «Ζούμπο» στα Άνω Πατήσια, όπου αποθηκεύονταν μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών και από όπου ξεκινούσε συχνά η διακίνηση. Σημείο συνάντησης των μελών ήταν πάρκο στη συμβολή της λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου, γνωστό με τη συνθηματική ονομασία «Κίτσου».

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα όπως «Κοντός», «Πίπης» και «Νίτσε», ενώ οι τιμές πώλησης ήταν ιδιαίτερα χαμηλές: 10 ευρώ το γραμμάριο χασίς και 50 ευρώ το γραμμάριο κοκαΐνης, γεγονός που διευκόλυνε τη διάδοση των ναρκωτικών στον μαθητικό πληθυσμό.