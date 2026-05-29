Σε σύλληψη αστυνομικού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από τυπικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαΐου, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Στα χέρια των Αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται ο αστυνομικός ο οποίος συνελήφθη στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, έχοντας την κατοχή του παράνομο οπλισμό, ενώ εξετάζεται το εάν εμπλέκεται και σε κύκλωμα εκβιαστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από ομάδα ΔΙ.ΑΣ. που σταμάτησε για έναν τυπικό έλεγχο μία μηχανή χωρίς πινακίδες χθες το βράδυ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, συνελήφθη ένας υπαστυνόμος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών.

Στην κατοχή του αστυνομικού βρέθηκαν 2 πιστόλια τύπου Glock, 262 φυσίγγια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού, αλλά και 2 μαχαίρια.

Το Εσωτερικών Υποθέσεων που έχει αναλάβει την υπόθεση, εξετάζει και την εμπλοκή του εν λόγω αστυνομικού σε κύκλωμα εκβιαστών.