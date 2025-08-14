Επεισοδιακή ήταν η νύχτα της Τετάρτης (13/8) στο χωριό Μεξιατές της Λαμίας, όταν τρεις διαρρήκτες έγιναν αντιληπτοί την ώρα που εισέβαλαν σε σπίτι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άγρια καταδίωξη.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 22:30 όταν τρεις ρομά διέρρηξαν το εν λόγω σπίτι, οι ιδιοκτήτες του οποίου απουσίαζαν εκείνη τη στιγμή και κατάφεραν να αποσπάσουν αντικείμενα από τον χώρο.

Οι ληστές έγιναν αντιληπτοί από συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη, ο οποίος ειδοποίησε τον κουμπάρο του και μαζί άρχισαν να τους κυνηγούν. Οι διαρρήκτες μόλις αντιλήφθησαν την παρουσία των δύο ανδρών άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι, κρατώντας στα χέρια τα κλοπιμαία.

Με συνοπτικές διαδικασίες επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό τους και τράπηκαν σε φυγή, ενώ από κοντά τους ακολουθούσε ένα ακόμα όχημα και μία μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά την διάρκεια της καταδίωξης, κάτοικοι πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό.

Τελικά το όχημα των δραστών ακινητοποιήθηκε σε έναν αγροτικό δρόμο πάνω από το γήπεδο των Μεξιατών, με τους διαρρήκτες να το εγκαταλείπουν και να φεύγουν τρέχοντας. Μάλιστα, ξεφορτώθηκαν τα κλοπιμαία, καθώς τα πέταξαν σε κοντινό σημείο.

Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι γνωστός στις αρχές, καθώς έχει απασχολήσει στο παρελθόν, οπότε η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών θεωρείται πως είναι θέμα χρόνου.

Πηγή: Lamia Report