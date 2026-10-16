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Για τις 29 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η δίκη του ιερέα που θα εκδικαζόταν σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, καθώς κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή και εκδικητική πορνογραφία.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, το αίτημα αναβολής ζήτησε η συνήγορός του καθώς όπως υποστήριξε στο δικαστήριο ο ιερέας την προηγούμενη μέρα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στην ζωή του.

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Η καταγγελία

Για σήμερα είχε προσδιοριστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη του 68χρονου ιερέα από τα Γρεβενά, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες μετά από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», η 43χρονη απευθύνθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της. Μετά την καταγγελία διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, αστυνομικοί εντόπισαν τον 68χρονο στην κατοικία του στα Γρεβενά και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο κινητό τηλέφωνο του ιερέα φέρεται να εντοπίστηκαν αποθηκευμένες φωτογραφίες της 43χρονης γυναίκας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και ενδοοικογενειακή βία.