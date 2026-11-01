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Οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον φύλακα και κράτησαν ομήρους δύο ακόμη εργαζόμενους της ιδιωτικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της απόπειρας.

Η ληστεία κατέληξε σε αποτυχία καθώς οι δράστες τράπηκαν σε φυγή χωρίς να αφαιρέσουν χρήματα από το μηχάνημα.

Οι κακοποιοί εγκατέλειψαν το όχημα διαφυγής τους στο Δαμάσιο και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, διαπιστώνοντας ότι οι πινακίδες του οχήματος ήταν πλαστές.

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Το ΑΤΜ που βρισκόταν στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων πολύ γνωστής εταιρείας στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα είχαν βάλει στο στόχαστρο τέσσερις ένοπλοι δράστες, οι οποίοι λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν ληστεία, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, οι δράστες φέρονται να είχαν σχεδιάσει την αφαίρεση του μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών που λειτουργούσε εντός της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν, όπως όλα δείχνουν, ότι το συγκεκριμένο ΑΤΜ εξυπηρετούσε αποκλειστικά καταθέσεις χρημάτων. Η επιχείρησή τους κατέληξε σε αποτυχία, καθώς αναγκάστηκαν να διαφύγουν χωρίς να αφαιρέσουν το παραμικρό.

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Η υπόθεση πήρε ιδιαίτερα επικίνδυνη τροπή όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τέσσερις δράστες, οι οποίοι έφεραν οπλισμό, ήρθαν αντιμέτωποι με το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας της εταιρείας. Ένας από τους φύλακες ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ., αναφέροντας ότι οι κακοποιοί άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του την ώρα που βρισκόταν μέσα στο όχημά του.

Την ίδια στιγμή, δύο ακόμη εργαζόμενοι της ιδιωτικής ασφάλειας φέρονται να κρατούνταν όμηροι από τους ενόπλους στο εσωτερικό του κτηρίου, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και ακολούθησε καταδίωξη, καθώς οι τέσσερις δράστες εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους και διέφυγαν με ΙΧ αυτοκίνητο, αφήνοντας πίσω τους δύο φύλακες που κρατούσαν ομήρους.

Το όχημα διαφυγής εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή του Δαμασίου, όπου οι δράστες φέρονται να του έβαλαν φωτιά προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Από τον έλεγχο των πινακίδων κυκλοφορίας προέκυψε ότι ήταν πλαστές και αντιστοιχούσαν σε διαφορετικό αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τους τέσσερις ενόπλους, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τη διαδρομή διαφυγής τους μετά την πυρπόληση του οχήματος. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η απόπειρα αφαίρεσης του ΑΤΜ από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, η οποία, παρά τους πυροβολισμούς και την ομηρία των δύο φυλάκων, ολοκληρώθηκε χωρίς οι δράστες να αποσπάσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα.