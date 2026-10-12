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Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν μείωση των τραπεζικών καταστημάτων κατά 67% από το 2008 έως το 2025.

Πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των πέντε χιλιομέτρων από το πλησιέστερο τραπεζικό κατάστημα της χώρας.

Η βουλευτής ζητά από την κυβέρνηση τη θέσπιση δεσμευτικών κριτηρίων γεωγραφικής κάλυψης για να διασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών σε τραπεζικές υπηρεσίες.

Οι συστημικές τράπεζες οφείλουν να συνοδεύουν την υψηλή τους κερδοφορία με υποχρεώσεις φυσικής παρουσίας και καθολικής εξυπηρέτησης των κατοίκων στην περιφέρεια.

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Κίνδυνο δημιουργίας πολιτών δύο ταχυτήτων λόγω της δραστικής συρρίκνωσης του τραπεζικού δικτύου, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αναδεικνύει η Μιλένα Αποστολάκη με Επίκαιρη Ερώτησή της προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Όπως επισημαίνει, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα τραπεζικά καταστήματα στην Ελλάδα μειώθηκαν από 4.097 το 2008 σε μόλις 1.352 το 2025, δηλαδή κατά 67%, έναντι 45,9% στην Ευρωζώνη, σημειώνοντας ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν το 2025 καθαρά κέρδη 4,65 δισ. ευρώ και διανομές προς τους μετόχους ύψους 2,83 δισ. ευρώ.

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Παραθέτει δε νεότερα στοιχεία γεωχωρικής ανάλυσης τα οποία καταδεικνύουν ότι πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες απέχουν περισσότερα από 5 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο τραπεζικό κατάστημα ενώ 67 δήμοι, με σχεδόν μισό εκατ. κατοίκους, δεν διαθέτουν κανένα τραπεζικό κατάστημα.

Σε ό,τι αφορά τα ΑΤΜ, περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια πολίτες απέχουν πάνω από 5 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο ΑΤΜ, με το 96,1% να κατοικεί εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου περισσότεροι από ένας στους πέντε κατοίκους βρίσκονται σε απόσταση άνω των 5 χιλιομέτρων από ΑΤΜ.

Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου “Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις” Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

«Το ΑΤΜ δεν υποκαθιστά ένα τραπεζικό κατάστημα. Όμως η πρόσβαση έστω σε ΑΤΜ αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για πρόσβαση στα μετρητά. Δεν είναι αποδεκτό, επομένως, η ψηφιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, η οποία παραλλήλως μειώνει ουσιωδώς τα λειτουργικά έξοδα των τραπεζών να μετατρέπεται σε άλλοθι για την εγκατάλειψη ολόκληρων περιοχών», υπογραμμίζει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Με την Επίκαιρη Ερώτηση ζητά από την Κυβέρνηση δεσμευτικά κριτήρια ελάχιστης γεωγραφικής κάλυψης, με βάση την πραγματική οδική απόσταση και τον χρόνο μετάβασης, καθώς και προηγούμενη αξιολόγηση των κοινωνικών και γεωγραφικών επιπτώσεων πριν από το κλείσιμο καταστήματος ή την κατάργηση ΑΤΜ. Παράλληλα, ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν τραπεζικό αποκλεισμό, ώστε η υψηλή κερδοφορία των συστημικών τραπεζών να συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις φυσικής παρουσίας, εξυπηρέτησης και καθολικής πρόσβασης των πολιτών σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και μετρητά.