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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία λόγω της επανεμφάνισης οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που στοχοποιούν μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ATM), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα αυτόνομα ΑΤΜ της εταιρείας Euronet.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι ίδιοι δράστες να βρίσκονται πίσω από την ανατίναξη ΑΤΜ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Πεντέλης 39, στα Βριλήσσια.

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Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι συμμορίες φαίνεται να έχουν εντοπίσει κενά στα μέτρα ασφαλείας των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Τα ΑΤΜ αυτά εξυπηρετούν πελάτες όλων των τραπεζών και συχνά δεν είναι ενσωματωμένα σε τοίχους ή σε σταθερές κατασκευές καταστημάτων. Αντίθετα, πρόκειται για αυτόνομες μονάδες που στερεώνονται στο έδαφος με βίδες, κάτι που διευκολύνει την αποκόλλησή τους.

Οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν τη δράση δύο διαφορετικών συμμοριών, οι οποίες φαίνεται να ακολουθούν διαφορετική μεθοδολογία και να χρησιμοποιούν διαφορετικά οχήματα κατά τις επιχειρήσεις τους, μεταξύ των οποίων φορτηγά και αγροτικά αυτοκίνητα.

Η πρώτη μέθοδος που έχουν καταγράψει οι Αρχές αφορά την ανατίναξη των ΑΤΜ. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δράστες διοχετεύουν αέριο στο εσωτερικό του μηχανήματος ή τοποθετούν εκρηκτικό μηχανισμό, προκαλώντας έκρηξη με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση στις κασετίνες όπου φυλάσσονται τα χρήματα. Η συγκεκριμένη πρακτική απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στη χρήση εκρηκτικών, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση των αστυνομικών ότι πίσω από τις επιθέσεις ενδέχεται να βρίσκονται άτομα με εμπειρία σε αντίστοιχες εγκληματικές ενέργειες του παρελθόντος.

Η δεύτερη μέθοδος αφορά την αποξήλωση και κλοπή ολόκληρου του μηχανήματος. Οι δράστες δένουν το ΑΤΜ με ειδικούς ιμάντες ή συρματόσχοινα και, αξιοποιώντας τη δύναμη φορτηγών ή αγροτικών οχημάτων, το αποσπούν από το σημείο όπου είναι στερεωμένο. Στη συνέχεια το φορτώνουν σε όχημα διαφυγής και εγκαταλείπουν άμεσα την περιοχή.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές όπου έχουν σημειωθεί οι επιθέσεις, με στόχο να χαρτογραφήσουν τις διαδρομές διαφυγής, να εντοπίσουν τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν και να ταυτοποιήσουν τα μέλη των εγκληματικών ομάδων.