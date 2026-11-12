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Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) σε περιοχή έξω από τη Λάρισα, όταν επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 30χρονος πατέρας και το μικρό παιδί του, συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός του ΙΧ και ο ανήλικος γιος του, ο οποίος βρισκόταν σε ειδικό παιδικό κάθισμα. Ο πατέρας υπέστη σοβαρά κατάγματα, ενώ το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

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Η πρόσκρουση ήταν αρκετά σφοδρή, με αποτέλεσμα το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου να υποστεί εκτεταμένες ζημιές και να μετατραπεί σχεδόν σε άμορφη μάζα μετάλλων. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του πατέρα και του παιδιού.

Από την πλευρά των επιβαινόντων στο σχολικό λεωφορείο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι μαθητές απομακρύνθηκαν από το σημείο και μεταφέρθηκαν με άλλο μέσο.

onlarissa.gr

onlarissa.gr

onlarissa.gr

Πηγή: onlarissa.gr