Προβληματισμό κι αναστάτωση προκαλεί βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρένο να περνά από τη σιδηροδρομική διάβαση στο ύψος της οδού Καραγάτση στη Λάρισα, ενώ η μπάρα παρέμενε ανεβασμένη.
Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, η μπάρα φαίνεται να κόλλησε σε ανοιχτή θέση την ώρα που το τρένο διέσχιζε τη διάβαση. Κατά μαρτυρία οδηγού, η αμαξοστοιχία σταμάτησε πριν κινηθούν τα αυτοκίνητα, αποτρέποντας ενδεχόμενη επικίνδυνη εξέλιξη.
Το περιστατικό επαναφέρει τα ζητήματα ασφαλείας στις σιδηροδρομικές διαβάσεις της πόλης. Σύμφωνα με την eleftheria, μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αντίστοιχο περιστατικό στο πρόσφατο παρελθόν, με τις δυσλειτουργίες στις διαβάσεις να προκαλούν επανειλημμένα ανησυχία και να εγείρουν ερωτήματα για την ασφάλεια οδηγών και πεζών.