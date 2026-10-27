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Προβληματισμό κι αναστάτωση προκαλεί βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρένο να περνά από τη σιδηροδρομική διάβαση στο ύψος της οδού Καραγάτση στη Λάρισα, ενώ η μπάρα παρέμενε ανεβασμένη.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, η μπάρα φαίνεται να κόλλησε σε ανοιχτή θέση την ώρα που το τρένο διέσχιζε τη διάβαση. Κατά μαρτυρία οδηγού, η αμαξοστοιχία σταμάτησε πριν κινηθούν τα αυτοκίνητα, αποτρέποντας ενδεχόμενη επικίνδυνη εξέλιξη.

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Το περιστατικό επαναφέρει τα ζητήματα ασφαλείας στις σιδηροδρομικές διαβάσεις της πόλης. Σύμφωνα με την eleftheria, μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αντίστοιχο περιστατικό στο πρόσφατο παρελθόν, με τις δυσλειτουργίες στις διαβάσεις να προκαλούν επανειλημμένα ανησυχία και να εγείρουν ερωτήματα για την ασφάλεια οδηγών και πεζών.