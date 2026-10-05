Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε μπαρ στην περιοχή του Φρουρίου στη Λάρισα, όπου ένας 39χρονος τραυματίστηκε με μαχαίρι από 21χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπεριφορά του 21χρονου μέσα στο κατάστημα προκάλεσε αντιδράσεις. Ο 39χρονος υπεύθυνος του μπαρ παρενέβη και τον απομάκρυνε από τον χώρο.

Advertisement

Advertisement

Ο νεαρός φέρεται να επέστρεψε λίγο αργότερα στο κατάστημα και, όταν του ζητήθηκε εκ νέου να αποχωρήσει, επιτέθηκε στον 39χρονο και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην περιοχή του στήθους.

Μετά την επίθεση, ο 21χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο, ωστόσο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που κινητοποιήθηκαν κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Ο 39χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: onlarissa.gr