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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/10) σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Λάρισα, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί το κτήριο στις φλόγες και να μεταφερθούν τρία άτομα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η έκρηξη έγινε αισθητή σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

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Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 11 το πρωί στην οδό Βόλου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της επιχείρησης βρίσκονταν τρία άτομα που φέρονται να τραυματίστηκαν ελαφρά.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει την έκρηξη ως ιδιαίτερα ισχυρή: «Έγινε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, έκρηξη, ωστικό κύμα. Ευτυχώς είναι όλοι καλά, είναι με ελαφριά εγκαύματα. Σαφώς υπάρχουν υλικές ζημιές», ανέφερε.

Ένας δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας υποστηρίζει ότι ο θόρυβος της έκρηξης έκανε τους ανθρώπους των γειτονικών επιχειρήσεων να βγουν αμέσως έξω από τα καταστήματά τους: «Ακούσαμε την έκρηξη και βγήκαμε έξω. Ευτυχώς, από ό,τι μάθαμε, δεν έπαθαν τίποτα οι άνθρωποι».

Στο σημείο επί της οδού Βόλου εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη και την πυρκαγιά.