Από πνευμονοθώρακα φαίνεται πως πέθανε τελικά ο άτυχος 53χρονος ο οποίος εγκλωβίστηκε μέσα σε σπηλιά στους Γόννους Λάρισας, στην προσπάθειά του να εντοπίσει κρυμμένο θησαυρό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 53χρονος εξαιτίας της πτώσης του στην σπηλιά, σε βάθος 23 μέτρων, υπέστη πνευμονοθώρακα, μία ιατρική κατάσταση κατά την οποία ο αέρας εισέρχεται στον θώρακα με αποτέλεσμα να προκαλείται μερική η ολική ρήξη λόγω της αυξανόμενης πίεσης.

Πλέον αναμένονται οι ιστολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπέστη και αιμοθώρακα, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος 53χρονος υπέστη και κάταγμα στο πόδι.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο άνδρας παγιδεύτηκε στην σπηλιά ενώ βρισκόταν στο σημείο μαζί με ακόμα τρία άτομα. Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης (30/9), όταν η παρέα προσπάθησε να βρει κρυμμένες λίρες, που θεώρησε ότι βρίσκονται εντός της σπηλιάς. Ωστόσο, το σχοινί που κρατούσε ο 53χρονος κόπηκε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μέσα στην σπηλιά και αυτό ανάγκασε όσους ήταν παρόντες να ειδοποιήσουν τις αρχές.

Στο πλευρό του 53χρονου άνδρα παρέμεινε ένας 77χρονος, όπου ήταν σε επικοινωνία με την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Ο 77χρονος που ειδοποίησε το 112 για τον εγκλωβισμό του 53χρονου συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα στη Λάρισα, προκειμένου να ασκηθούν διώξεις. Η κατηγορία από την προανάκριση της αστυνομίας είναι η παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων. Ωστόσο σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες δεν βρέθηκε στην κατοχή του κάποιο αρχαίο.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο της παράνομης χρυσοθηρίας να παραμένει στο μικροσκόπιο. Συλλέγονται στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 53χρονος εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του.

