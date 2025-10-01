Νεκρός ανασύρθηκε από αυτοσχέδια σήραγγα, στην περιοχή ανάμεσα στους Γόννους και την Καλλιπεύκη της Λάρισας, ο 53χρονος άνδρας που είχε εγκλωβιστεί το μεσημέρι της Τρίτης (30/9).

Ο άνδρας αρχικά είχε επαφή με τους διασώστες και επικοινωνούσε μαζί τους, ωστόσο κατά το τελικό στάδιο της ανάσυρσης η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν συνολικά 27 πυροσβέστες από τη Λάρισα και τις ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης και Λάρισας. Ο εγκλωβισμένος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Υπενθυμίζεται πως στην αυτοσχέδια σήρραγα όπου σημειώθηκε το περιστατικό, βρισκόταν αρχικά μια ομάδα 4-5 ανθρώπων. Αρκετοί εξ αυτών παρουσίασαν έντονη ζάλη και δυσφορία. Ο πρώτος που κατάφερε να βγει, ενημέρωσε για το περιστατικό και ζήτησε τη βοήθεια των Αρχών, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Οι Αρχές αναζητούν πλέον τα αίτια του περιστατικού και ερευνούν τον σκοπό για τον οποίο είχε κατασκευαστεί η σήραγγα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα και η παρέα του ήταν χρυσοθήρες που έψαχναν ενδεχομένως για λίρες ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα στην περιοχή.

Δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Η κινητοποίηση ξεκίνησε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι. Η επιχείρηση κράτησε πολλές ώρες, καθώς χρειάστηκε να κατασκευαστούν ειδικά υποστηλώματα ώστε να προσεγγίσουν με ασφάλεια οι πυροσβέστες τον εγκλωβισμένο. Μάλιστα, σε μία φάση σημειώθηκε κατολίσθηση, που καθυστέρησε ακόμη περισσότερο το έργο.

Αυτόπτες αναφέρουν πως ο 53χρονος για αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του, ωστόσο προσωρινά οι διασώστες κατάφεραν να του δώσουν οξυγόνο, γεγονός που είχε δημιουργήσει ελπίδες. Τελικά όμως η μάχη αποδείχθηκε άνιση.

Το χρονικό και οι υποψίες για χρυσοθηρία

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σπηλιά βρίσκονταν συνολικά τρία άτομα που είχαν στήσει πρόχειρο «εργοτάξιο», αναζητώντας –όπως εκτιμάται– χρυσές λίρες, ακολουθώντας τοπικό θρύλο. Η αρχική παρέα φέρεται να ήταν τετραμελής.

Ο 77χρονος που ειδοποίησε το 112 για τον εγκλωβισμό του 53χρονου συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα στη Λάρισα, προκειμένου να ασκηθούν διώξεις. Η κατηγορία από την προανάκριση της αστυνομίας είναι η παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων. Ωστόσο σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες δεν βρέθηκε στην κατοχή του κάποιο αρχαίο.

Οι άλλοι δύο που τράπηκαν σε φυγή, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο της παράνομης χρυσοθηρίας να παραμένει στο μικροσκόπιο. Συλλέγονται στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 53χρονος εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ, ΕΡΤ)

