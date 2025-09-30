Ζωντανός αλλά χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε τελικά ο 53χρονος άνδρας που βρισκόταν για ώρες παγιδευμένος μέσα σε σπήλαιο.

Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να φτάσουν κοντά του και να του παρέχουν οξυγόνο, με αποτέλεσμα να ανταποκριθεί. Παρά την πρόοδο, σημειώθηκε μικρή κατολίσθηση στο σημείο, η οποία δυσχεραίνει και καθυστερεί τις προσπάθειες ανάσυρσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 11 πυροσβέστες με δύο οχήματα, καθώς και δυνάμεις της 8ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στη σπηλιά φαίνεται πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα όταν κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες εγκλωβίστηκε, ο ένας από αυτούς.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο αεραγωγός που έχει τοποθετηθεί ώστε να διοχετεύεται οξυγόνο εντός της σπηλιάς όπου είναι περιορισμένο: