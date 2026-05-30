Σοκαριστικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που φορτηγό προσκρούει σε μεταλλική γέφυρα σήμανσης στη Λάρισα, προκαλώντας ένα τροχαίο ατύχημα με εικόνες που κόβουν την ανάσα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε η γέφυρα ξηλώθηκε, ενώ το βαρύ όχημα βγήκε από την πορεία του, διέσχισε το οδόστρωμα και κατέληξε σε μάντρα αυτοκινήτων, αφήνοντας πίσω του εικόνες εκτεταμένων καταστροφών.

Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια της καμπίνας και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, πριν μεταφερθεί με σοβαρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών και αναστάτωση στην περιοχή, ενώ το βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει πόσο κοντά βρέθηκαν διερχόμενοι οδηγοί και περαστικοί σε ένα ατύχημα με απρόβλεπτες συνέπειες.