Σοκαριστικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που φορτηγό προσκρούει σε μεταλλική γέφυρα σήμανσης στη Λάρισα, προκαλώντας ένα τροχαίο ατύχημα με εικόνες που κόβουν την ανάσα.
Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε η γέφυρα ξηλώθηκε, ενώ το βαρύ όχημα βγήκε από την πορεία του, διέσχισε το οδόστρωμα και κατέληξε σε μάντρα αυτοκινήτων, αφήνοντας πίσω του εικόνες εκτεταμένων καταστροφών.
Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια της καμπίνας και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, πριν μεταφερθεί με σοβαρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών και αναστάτωση στην περιοχή, ενώ το βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει πόσο κοντά βρέθηκαν διερχόμενοι οδηγοί και περαστικοί σε ένα ατύχημα με απρόβλεπτες συνέπειες.