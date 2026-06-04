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Ο Λευτέρης Πανταζής, ετοιμάζεται να ανοίξει αλυσίδα με σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι η μυστική ποντιακή σάλτσα της μητέρας του, της οποίας γνωρίζει τη συνταγή και που θα ξετρελάνει τους Θεσσαλονικείς.

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Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στην αθλητική ραδιοφωνική εκπομπή «Στη Σέντρα», με απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Buongiorno».

Όπως εξήγησε, το απαιτητικό του πρόγραμμα δεν θα του επιτρέπει να ασχολείται ενεργά με το μαγαζί: «Ετοιμάζω 3-4 σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, μου έκανε ο κουμπάρος μου μία πρόταση και του είπα “κοίταξέ το, αν νομίζεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να έρχομαι εκεί να δουλεύω”. Έχω κάνει σουβλατζής και την ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Η μαμά μου έκανε τις πίτες και εγώ τα τύλιγα και τα έψηνα. Έχω συνταγή, η σάλτσα είναι ποντιακή της μάνας μου, αυτή θα φτιάξω, την ξέρω από τότε που δουλεύαμε. Ο κόσμος θα κάνει ουρές».