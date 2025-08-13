Το δικό του συγκινητικό μήνυμα στέλνει ο αδερφός της Λένας Σαμαρά, Κώστας, δύο ημέρες μετά την κηδεία της.

Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού με ανάρτηση στα social media ευχαριστεί τους διαδικτυακούς του φίλους για τη στήριξη και την αγάπη τους.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά», αναφέρει στην ανάρτησή ο Κώστας Σαμαράς.

Πλήθος κόσμου έσπευσε να συλλυπηθεί στον γιο του Αντώνη Σαμαρά και να του δώσει κουράγιο για την απώλεια της αδελφής του.