Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στις 30 και 31 Μαΐου στη Λεωφόρο Κηφισίας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών, όπως ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Συγκεκριμένα, από τις 07:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, θα εφαρμόζεται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται στο τμήμα από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έως το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στις περιοχές των δήμων Αθηναίων και Αμαρουσίου.

Advertisement

Advertisement

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από το υπόλοιπο διαθέσιμο πλάτος του οδοστρώματος.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να δείχνουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία όπου εκτελούνται τα έργα και να ακολουθούν πιστά τη σχετική οδική σήμανση.