Η νέα Γραμμή 4 του Μετρό και η επέκταση προς Λυκόβρυση αποτελεί το σημαντικότερο σχέδιο, το ισχυρότερο «χαρτί» του υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών την δεδομένη χρονική στιγμή, στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που ταλανίζει την Αθήνα και ειδικότερα την Λεωφόρο Κηφισίας και τα Βόρεια Προάστια.

Το πρόβλημα με την κίνηση σε πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας μοιάζει να γίνεται ολοένα και εντονότερο με το πέρασμα των ετών. Οι συγκοινωνιολόγοι επιμένουν ότι η διάνοιξη περισσότερων δρόμων δεν αποτελεί λύση, καθώς η ιστορία έχει διδάξει ότι η κατασκευή νέων δρόμων φέρνει περισσότερα αυτοκίνητα. Συνεπώς, σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η συνολική ενίσχυση των ΜΜΜ.

Advertisement

Advertisement

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας στα δημοσιεύματα της HuffPost, στάθηκε στον σημαντικό ρόλο που θα παίξουν τα ΜΜΜ στην Αθήνα των επόμενων χρόνων. Ήδη, περίπου 950 καινούργια λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ από το 2026, οι 600 νέες κάμερες που θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, θα διασφαλίζουν ότι οι λεωφορειολωρίδες θα παραμένουν ανοιχτές.

«Ανάσα» για χιλιάδες εργαζόμενους στην Λ. Κηφισίας

Η νέα γραμμή του μετρό της Αθήνας θα έχει το χαρακτηριστικό σχήμα U και στην τελική της μορφή θα συνδέει την Πετρούπολη με την Λυκόβρυση, περνώντας μάλιστα και από το κέντρο της Αθήνας.

Με συνολικό μήκος 38,2 χιλιομέτρων και 35 σταθμούς, η νέα γραμμή θα αποτελέσει την μεγαλύτερη επέκταση που έχει σχεδιαστεί ποτέ στο μετρό, κάτι που αναμένεται να φέρει ριζικές αλλαγές στον χάρτη των μετακινήσεων της πρωτεύουσας.

Η επέκταση προς Λυκόβρυση θα δώσει δίχως αμφιβολία «ανάσα» σε χιλιάδες εργαζόμενους στο «Δαχτυλίδι» της Λ. Κηφισίας, έναν κεντρικό δρόμο που βρίσκεται συνεχώς στο «κόκκινο», με τους πολίτες να διαμαρτύρονται συνεχώς.

Έτσι θα μοιάζει η νέα γραμμή του Μετρό

Ήδη, ο μετροπόντικας (ΤΒΜ) «Νίκη» ξεκίνησε την διαδρομή του από το Φρέαρ ΤΒΜ Άλσος Βείκου και την παρούσα στιγμή έχει ξεπεράσει τον σταθμό «Ελικώνος» και έχει διανύσει περίπου 2.600 μέτρα, κατευθυνόμενος προς την «Κυψέλη». Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τους σταθμούς Δικαστήρια, μετά στον σταθμό Αλεξάνδρας και στους 3 σημαντικούς σταθμούς Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι.

Από την άλλη μεριά, ο δεύτερος μετροπόντικας (ΤΒΜ) «Αθηνά» ξεκίνησε την διαδρομή του από το Φρέαρ ΤΒΜ Κατεχάκη και την παρούσα στιγμή έχει ξεπεράσει τον Σταθμό «Καισαριανή» και κατευθύνεται στον Σταθμό «Ευαγγελισμός» έχοντας κατασκευάσει περίπου 4.500 μέτρα έτοιμης σήραγγας.

Advertisement

Στους σταθμούς Άλσος Βεϊκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ζωγράφου, Καισαριανή, Ιλίσια βρισκόμαστε στην φάση όπου τα έργα κατασκευής των σταθμών είναι σε εξέλιξη, ενώ πρόσφατα παραδόθηκαν στην ανάδοχο κοινοπραξία κατασκευής και οι σταθμοί Εξάρχεια και Ζωγράφου.

Στόχος να μπει τέλος στο «μαρτύριο»

Η επέκταση της Γραμμής 4 προς Λυκόβρυση προβλέπεται να καταλήγει κοντά στην Εθνική Οδό, ενισχύοντας σημαντικά την διασύνδεση των Βορείων Προαστίων με το υπόλοιπο τμήμα της πρωτεύουσας. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια γραμμή που θα ενώνει το Γουδή με την Λυκόβρυση, με ενδιάμεσους σταθμούς περιοχές όπως η Κατεχάκη, το Ολυμπιακό Στάδιο και ο ΟΤΕ, στην Λεωφόρο Κηφισίας.

EUROKINISSI – Λεωφόρος Κηφισίας

Συγκεκριμένα, το τμήμα «Γουδή-Λυκόβρυση» θα αποτελείται από τους τους σταθμούς: Γουδή, Κατεχάκη, Φάρος, Φιλοθέη, Σιδερα, Ολυμπιακό Στάδιο, Παράδεισος, ΟΤΕ, Μαρούσι, Πεύκη και Λυκόβρυση.

Advertisement

Η επέκταση θα εξυπηρετεί χιλιάδες εργαζόμενους που τα γραφεία τους βρίσκονται κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισίας, ενώ το Μετρό θα διέρχεται από σημαντικούς πόλους δραστηριότητας, όπως είναι το ΟΑΚΑ και το εμπορικό κέντρο της περιοχής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τόσο η συγκεκριμένη γραμμή, όσο και η επέκταση προς Ίλιον και Βύρωνα – Άνω Ηλιούπολη, θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 500.000 επιβάτες.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τα έργα για την κατασκευή της Γραμμής 4 αναμένονται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2029, εφόσον δεν προκύψουν απρόβλεπτες κατασκευαστικές δυσκολίες. Ο μετροπόντικας «Νίκη» θα ολοκληρώσει την πορεία του από το Άλσος Βείκου έως το τέλος του 2026, ενώ ο μετροπόντικας «Αθηνά», που ξεκίνησε από τον σταθμό «Κατεχάκη» αναμένεται να ολοκληρώσει την πορεία του στις αρχές του 2026.

Advertisement