Τα ρεπορτάζ της HuffPost για το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα, έφεραν την άμεση απάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, την στιγμή που σε εξέλιξη βρίσκονται αρκετά έργα στις υποδομές της πρωτεύουσας, με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας τόσο των οδηγών όσο και των επιβατών στα ΜΜΜ.

Όπως τονίστηκε και στα προηγούμενα ρεπορτάζ, η λύση στο κυκλοφοριακό δεν θα έρθει με την κατασκευή περισσότερων δρόμων. Οι συγκοινωνιολόγοι επιμένουν ότι εάν δεν ενισχυθούν τα ΜΜΜ, ο νέος δρόμος σε λίγα χρόνια θα γεμίζει με ακόμα περισσότερα Ι.Χ.

Advertisement

Advertisement

Συνεπώς, η ενίσχυση των ΜΜΜ φαντάζει μονόδρομος και φαίνεται ότι πλέον βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Τα πρώτα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται από τους πρώτους μήνες του 2026, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου.

Τι αλλάζει στα λεωφορεία

Ανανέωση στόλου: Το 2019 το νεότερο ηλικιακά λεωφορείο που κυκλοφορούσε στην Αθήνα ήταν του 2011 και η πλειοψηφία του 1999. Μέχρι τις 31/12 του 2025 θα υπάρχουν 951 νέα λεωφορεία, ενώ στόχος για το 2027 είναι τα 1600.

Περισσότεροι οδηγοί: Σήμερα, η ΟΣΥ διαθέτει 2.550 οδηγούς, ενώ ο στόχος είναι 3.200. Για την κάλυψη του κενού δρομολογείται πρόσληψη 700 νέων οδηγών, με την προκήρυξη για τους πρώτους 300 να είναι ήδη στον αέρα. Ακόμα, προβλέπονται συνεργασίες με ιδιώτες για επιπλέον συγκοινωνιακό έργο εντός Αττικής.

Λεωφορειολωρίδες: Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων στις λεωφορειολωρίδες. Πέραν της αστυνόμευσης, η εφαρμογή του μέτρου διευκολύνεται και από την επιτήρηση μέσω καμερών στα λεωφορεία της ΟΣΥ και την επίδοση των κλήσεων απευθείας μέσω του govgr. Είναι ήδη στον αέρα ο διαγωνισμός για 600 κάμερες για τα λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια εντός των λεωφορειολωρίδων. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να βελτιώσει και τις χρονοαποστάσεις από το 2026.

Ο Κ. Κυρανάκης διαμηνύει ότι πέραν των νέων ρυθμίσεων, επιταχύνεται η επιστροφή οδηγών που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας για ιατρικούς λόγους. Τον Μάρτιο του 2025 ο αριθμός αυτών των οδηγών ανερχόταν σε 700, σήμερα βρισκόμαστε στους 391, με στόχο ο αριθμός να έχει μηδενιστεί έως τον Φεβρουάριο του 2026. Φυσικά δεν επιστρέφουν όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή όσοι συνταξιοδοτούνται.

Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο αμαξοστάσιο των νέων λεωφορείων του ΟΑΣΑ – Φωτογραφία Αρχείου

Δημιουργείται Σχολή Οδηγών – Νέα κίνητρα για οδηγούς στα λεωφορεία

Η νέα σχολή για τους οδηγούς της ΟΣΥ θα καλύπτει το κόστος εκπαίδευσης (1.500 ευρώ) υπό τον όρο πενταετούς παραμονής των οδηγών στους δρόμους. Αυτό όμως δεν θα είναι το μοναδικό κίνητρο για τους νέους οδηγούς σε λεωφορεία.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, «βρισκόμαστε σε διαδικασία διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομικών και τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο πλαίσιο της νέας συλλογικής σύμβασης. Είναι πολιτική βούληση μέσα στο 2026 να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στις αποδοχές χωρίς ανατίμηση του εισιτηρίου για τον πολίτη. Υπάρχει θετική ανταπόκριση και σύντομα θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις».

Στο σχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπεται σημαντική ενίσχυση στις γραμμές που εξυπηρετούν μεγάλο μέρος της επιβατικής κίνησης. Μέχρι το 2027, ο στόχος είναι να μειωθεί η μέση χρονοαπόσταση από τα 15 λεπτά στα 8 λεπτά κατά τις ώρες αιχμής.

Παρεμβάσεις για λιγότερα ατυχήματα

Εγκαθίσταται εφαρμογή Τηλεματικής στα smartphone των οδηγών που θα κάνει track την οδηγική συμπεριφορά τους.

100 νέα λεωφορεία διαθέτουν Alcohol Block System.

150 νέα οχήματα διαθέτουν σύστημα κλειδώματος καμπίνας οδηγού εφόσον δεν έχει μπει χειρόφρενο.

Δυνατότητα άμεσης καταγγελίας παράτυπης συμπεριφοράς μέσω του report.oasa.gr

Μετρό: Έργα στις υποδομές, νέοι συρμοί, Γραμμή 4 στα πρότυπα Θεσσαλονίκης

Γενικότερα όμως, η συνολική προσοχή στο Μαξίμου στρέφεται στην συνολική ενίσχυση των ΜΜΜ. Όσον αφορά το Μετρό, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει πέσει στην κατασκευή της Γραμμής 4, που θα περνάει μέσα από πολυσύχναστες γειτονιές της Αθήνας, όπως η Καισαριανή, το Γουδή, η Ζωγράφου και το Γαλάτσι.

Advertisement

Σύμφωνα με τον Κ. Κυρανάκη, αυτήν την στιγμή πραγματοποιούνται έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιάς. Υλοποιούνται στις Γραμμές 2 και 3 και πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιάς (32 χλμ) από την έναρξη λειτουργίας του Μετρό. Υπεγράφη στις 7 Αυγούστου και ξεκίνησε να υλοποιείται προληπτικά, προτού φτάσουν οι σιδηροτροχιές στο όριο ζωής τους.

Όπως επισήμανε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, σήμερα για την εκτέλεση δρομολογίων στις Γραμμές 2&3 αξιοποιούνται 52 συρμοί. Την περίοδο 2015-2019 ήταν κάτα μέσο όρο 40 συρμοί, ενώ μέχρι το φθινόπωρο του 2026 θα έχουν προστεθεί ακόμα τρεις. Στις αρχές του 2027 οι συρμοί θα ανέρχονται σε 61.

Έργα στην Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας

Παράλληλα, όπως μας μεταφέρει ο Κ. Κυρανάκης, η νέα Γραμμή 4 του Μετρό, που υπολογίζεται να είναι έτοιμη το 2029, θα λειτουργεί με δικούς της αυτόνομους συρμούς στα πρότυπα της Θεσσαλονίκης.

Advertisement

Αλλαγές θα υπάρξουν και τον Ηλεκτρικό: Στη Γραμμή 1 είναι σε εξέλιξη η ανάταξη 8 συρμών, παροπλισμένων από το 2012, λόγω βλάβης του στατικού μετατροπέα, όπως επίσης και η ανακαίνιση 14 συρμών, που από το πρώτο 6μηνο του 2026 θα ξεκινήσουν σταδιακά να κυκλοφορούν στο δίκτυο.

Όλες αυτές οι παρεμβάσεις σημαίνουν πρακτικά ότι στις ώρες αιχμής:

στη Γραμμή 1 η χρονοαπόσταση θα είναι στα 5’ λεπτά

στη Γραμμή 2 η χρονοαπόσταση θα είναι στα 3’45’’ λεπτά

στη Γραμμή 3 η χρονοαπόσταση θα είναι στα 3’20’’ λεπτά

Κυρανάκης: «Προτεραιότητα η ασφάλεια»

Σύμφωνα με τον Κ. Κυρανάκη, μεγάλη είναι η βαρύτητα που δίνεται, μεταξύ άλλων, στην ασφάλεια των επιβατών. Ο Κ. Κυρανάκης τονίζει ότι στο Μετρό της Αθήνας, εγκαθίστανται συνολικά 66 απινιδωτές, στα πρότυπα της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρχει ένας απινιδωτής σε κάθε σταθμό των γραμμών 1, 2 κ 3 του Μετρό της Αθήνας, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού.

Advertisement

Συνολικά δρομολογούνται αθόρυβα, αλλά αναγκαία έργα συντήρησης υποδομών της ΣΤΑΣΥ, παρεμβάσεων ύψους περίπου 6,2 εκατ. ευρώ, που απλώνονται σε όλο το δίκτυο. Σε αυτά περιλαμβάνονται «συστηματικές επιθεωρήσεις σε όλες τις πεζογέφυρες, τα στέγαστρα και τις σιδηροδρομικές γέφυρες, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για την κατάσταση ασφάλειας των κατασκευών», περιγράφει ο Κ. Κυρανάκης.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, προχωρά η αντικατάσταση των εφεδράνων στη γέφυρα Πουλοπούλου στα Πετράλωνα, καθώς και οι εργασίες συντήρησης, επισκευής στον σταθμό Μοναστηράκι.

Όπως αναφέρει ο Κ. Κυρανάκης, το σχέδιο «Αριάδνη» για την ασφάλεια των επιβατών βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή. Εκεί, η αστυνόμευση πραγματοποιείται χάρη στην συνεργασία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την Ελληνική Αστυνομία. Το σχέδιο επεκτάθηκε πέρα από μετρό, τραμ, ΗΣΑΠ, στον προαστιακό και στα λεωφορεία με έμφαση στις γραμμές που παρουσιάζεται μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί περισσότεροι από 91.000 έλεγχοι, 1.500 προσαγωγές και 1.500 συλλήψεις.

Advertisement

Μία ακόμη παρέμβαση ήταν η 24ωρη λειτουργία του Μετρό τα Σάββατα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ασφαλής και αξιόπιστη μεταφορά των πολιτών το βράδυ του Σαββάτου, το οποίο είναι και το πιο θανατηφόρο στους δρόμους.

Advertisement

Σύμφωνα με τον Κ. Κυρανάκη, «το μέτρο αυτό έχει αγκαλιαστεί από την κοινωνία με 460.296 επικυρώσεις τις πρώτες 9 εβδομάδες εφαρμογής του. Μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων θα εφαρμοστεί πιλοτικά και στη Θεσσαλονίκη.

Advertisement