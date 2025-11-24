Το κυκλοφοριακό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα των πολιτών που μένουν και κινούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πολυσύχναστοι δρόμοι της Αθήνας όπως ο Κηφισός, η Κηφισίας, η Βουλιαγμένης, ακόμα και η Αττική Οδός είναι «στο κόκκινο» κάθε μέρα, σχεδόν όλη μέρα και οι λύσεις μοιάζουν να είναι ακόμα μακρινές.



Παρά τις εξαγγελίες κυβερνητικών στελεχών και διάφορες παρεμβάσεις ανά καιρούς, το πρόβλημα παραμένει, ενώ όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΕΡΤnews, δεν πρόκειται να λυθεί «διά μαγείας».

Αντίθετα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει πέσει στην επέκταση της γραμμής 4 του Μετρό, που θα περνάει από πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας, όπως η Καισαριανή, το Γουδή, η Ζωγράφου και το Γαλάτσι.

Γενικότερα όμως, η προσοχή στο Μαξίμου στρέφεται στην συνολική ενίσχυση των ΜΜΜ, με την ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό να υπολογίζεται για τα τέλη του 2029, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα.

Έργα στην γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας

Γιατί το πρόβλημα δεν λύνεται με «άλλον έναν δρόμο»



Οι συγκοινωνιολόγοι επιμένουν ότι η λύση δεν είναι να φτιάξουμε μόνο περισσότερους δρόμους: αν δεν ενισχυθούν τα ΜΜΜ, ο νέος δρόμος σε λίγα χρόνια γεμίζει με ακόμη περισσότερα Ι.Χ.

Προτάσεις που επανέρχονται σταθερά στα ρεπορτάζ:

Ενίσχυση ΜΜΜ: αύξηση στόλου λεωφορείων και συχνότητας δρομολογίων, νέα έργα μετρό/τραμ, αξιοπιστία ωραρίων.



Αυστηρή αστυνόμευση λεωφορειολωρίδων και απομάκρυνση παράνομα σταθμευμένων οχημάτων από βασικούς άξονες.



Έξυπνη διαχείριση φωτεινών σηματοδοτών – ήδη υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα με Google για ρύθμιση των φαναριών με βάση την πραγματική κίνηση.



Ολοκληρωμένο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης σε όλη την πόλη, όχι αποσπασματικά σε μερικές γειτονιές.



Περιορισμοί στη διέλευση φορτηγών σε ώρες αιχμής από κρίσιμους άξονες.

Προτάσεις που έμειναν στο «ντουλάπι»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το κυκλοφοριακό πρόβλημα και απ’ ότι φαίνεται δεν θα είναι ούτε η τελευταία. Ο εκνευρισμός των οδηγών γίνεται ολοένα και εντονότερος, κάτι που μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας με μία απλή βόλτα στους δρόμους της Αττικής.



Για την ώρα τουλάχιστον, οι υποσχέσεις για ανοιχτές λεωφορειολωρίδες, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και της τοποθέτησης από την Περιφέρεια περισσότερων από 1.000 καμερών φαίνεται πως έχουν πέσει «στο κενό». Επιβάτες κάνουν καθημερινά λόγο για απίστευτη ταλαιπωρία, για αυτοκίνητα που κινούνται μπροστά στα λεωφορεία και για καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το κυκλοφοριακό

Όπως υποστήριξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι οδηγοί «έχουν δίκιο αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια “μαγική” λύση για το κυκλοφοριακό της Αθήνας, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει επιδεινωθεί από το γεγονός πως έχουν πουληθεί περισσότερα αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια, χωρίς κατ’ ανάγκη να έχουν αποσυρθεί τα παλιά.

Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανείς να κατασκευάσει γρήγορα νέους δρόμους στο λεκανοπέδιο. Η δε εμπειρία λέει ότι όταν κατασκευάζονται νέοι δρόμοι γεμίζουν και αυτοί. Η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από την συστηματική ενίσχυση των ΜΜΜ», τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.

Σχετικά με την γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι πρόκειται για «το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που υλοποιείται αυτήν την στιγμή στην χώρα. Θα χρειαστούν ακόμα χρόνια για να μπορέσει αυτό να υλοποιηθεί. Έχει αποδειχθεί όμως ότι όπου πάει το Μετρό συντείνει σημαντικά στην διευκόλυνση των μετακινούμενων πολιτών. Αλλά και αυτή είναι μία λύση που είναι μακροπρόθεσμη.

Βραχυπρόθεσμα όλη η έμφαση θα πρέπει να πέσει στην ενίσχυση των λεωφορείων. Έχουμε ήδη 800 καινούργια λεωφορεία, αλλά ούτε αυτό αρκεί γιατί θα πρέπει να αυξήσουμε την συχνότητα των δρομολογίων. Η κατεύθυνση που έχω δώσει προσωπικά στο Υπουργείο Μεταφορών και το Υπερταμείο είναι ένας στόχος να αυξήσουμε εντός έξι μηνών την συχνότητα στις διαδρομές που χρησιμοποιεί ο πολίτης περισσότερο», είπε ο Πρωθυπουργός και έφερε ως παράδειγμα την λεωφορειακή γραμμή 550 που εκτελεί το δρομολόγιο Κηφισιά – Παλαιό Φάληρο», είπε χαρακτηριστικά.

