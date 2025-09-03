Το Λιμενικό Σώμα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με αφορμή το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε με πυροβολισμούς το βράδυ της Τρίτης (2/9) ανάμεσα σε τουρκικά και ελληνικά αλλιευτικά στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, οι Τούρκοι αλιείς δεν εισήλθαν ποτέ εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και παρέμειναν σε διεθνή ύδατα καθόλη τη διάρκεια της δοαδρομής τους. Μάλιστα, το Λιμενικό Σώμα δημοσίευσε και χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των συγκεκριμένων σκαφών.

Η ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025).

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Επεισόδιο ανάμεσα σε τουρκικά και ελληνικά αλιευτικά

Το βράδυ της Τρίτης (2/9) Έλληνες ψαράδες ζήτησαν από Τούρκους αλιείς να απομακρυνθούν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Οι Τούρκοι ψαράδες αρνήθηκαν και μάλιστα δεν δίστασαν να πυροβολήσουν στον αέρα, κάτι το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα εν λόγω βίντεο ακούγονται οι Έλληνες ψαράδες να εκφράζουν την αγωνία τους, τονίζοντας ότι τα τουρκικά αλιευτικά τους έχουν πάρει στο κατόπι. «Κοιτάξτε τα χάλια μας. Μέσα στην Ελλάδα να μας βρίζουν οι Τούρκοι να φύγουμε. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Μας κυνηγάνε οι Τούρκοι, κοιτάξτε τι γίνεται. Θα μας τρακάρουν και θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας», ακούγονται να λένε οι Έλληνες ψαράδες.