Ένταση προκλήθηκε τη νύχτα στο Θρακικό Πέλαγος μεταξύ των πληρωμάτων τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη, με τους πρώτους να καταγγέλλεται πως άνοιξαν πυρ στον αέρα.

Τις τελευταίες ημέρες όπως καταγγέλλουν Έλληνες ψαράδες Τούρκοι αλιείς μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα για να ψαρέψουν, ωστόσο γύρω στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης τα πνεύματα οξύνθηκαν και σημειώθηκε και σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με καταγγελίες και βίντεο που ανεβάζουν Έλληνες ψαράδες στα κοινωνικά δίκτυα τουρκικά αλιευτικά φτάνουν στα 4-6 ναυτικά μίλια από τη Σαμοθράκη για να ψαρέψουν.

Χθες, Έλληνες αλιείς πήγαν για να τους ζητήσουν να απομακρυνθούν, ωστόσο από τουρκικό αλιευτικό οι τόνοι ανέβηκαν και οι Τούρκοι ψαράδες δεν δίστασαν να πυροβολήσουν στον αέρα. Μάλιστα οι πυροβολισμοί καταγράφηκαν σε βίντεο που ανέβηκε στα social media.

Όπως καταγγέλουν οι Έλληνες ψαράδες δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση από τις ελληνικές Αρχές. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν στη συνέχεια υπήρξε κάποια κινητοποίηση από το Λιμενικό.