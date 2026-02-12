«Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή» είπε ο Γιάννης Παναγόπουλος, στη live συνέντευξη που δίνει αυτή την ώρα απαντώντας σε όσα τον κατηγορούν για την υπόθεση των προγραμμάτων κατάρτισης.

Όως τόνισε, «δεν υπάρχει κανένα έργο κατάρτισης της ΓΣΕΕ, καθώς ούτε υλοποιεί, ούτε αναθέτει σε άλλους φορείς τέτοια έργα» καταγγέλοντας δολοφονία χαρακτήρα εις βάρος του.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο, στο παρελθόν και για μια διετία το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν βρήκε τίποτα.

«Σέβομαι τους δικαστικούς. Ξέρω τις δυσκολίες στο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης. Αλλά υπάρχουν στρεβλώσεις και αγκυλώσεις και δικαιούμαι να κάνω την ερώτηση, που δεν μου έχει έρθει κλήση για τη διερεύνηση από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ποιο κράτος δικαίου με προστάτευσε και ποιο θα με προστατεύσει; Πότε θα πάρω το πόρισμα της Αρχής όπου προΐσταται ο κ. Βουρλιώτης;», είπε.

Αιχμές άφησε ο κ. Παναγόπουλος και για τη συγκυρία, λέγοντας ότι η υπόθεση ξεκίνησε όταν πήγε στη Βουλή για τη συζήτηση της επαναφοράς των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αφιερωθεί τον δικαστικό του αγώνα. «Είναι ένας ατομικός Γολγοθάς» είπε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας διαπόμπευση και διαδικτυακό διασυρμό που θα τον ακολουθούν σε όλη του τη ζωή, μαζί με πολλά για τα οποία ο ίδιος δεν έχει απάντηση.

«Δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα των 73 εκατ. ευρώ. Είναι ψεύδος και θα αποδειχθεί» ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι προγράμματα απεντάχθησαν, παρότι κάποια είχαν συμβασιοποιηθεί.

Ο κ. Παναγόπουλος ανέφερε ότι του δεσμεύουν ένα οικόπεδο. «Λένε ότι είναι οικόπεδο εντός οικισμού -σας λέω είναι εκτός σχεδίου – με ισόγεια υπερυψωμένη οικία, εμβαδού 2.001 τ.μ. ΄Να πάτε να το δείτε, θα δείτε πολλές τσουκνίδες και αγριόχορτα». Όπως είπε, αυτό δείχνει την προχειρότητα. σημείωσε.