Ένα πραγματικό «σοκ» ήταν ο μηνιαίος λογαριασμός για το ρεύμα που έφτασε στα χέρια μου στα τέλη Αυγούστου. Το ρεύμα ήρθε σχεδόν έξι φορές πάνω συγκριτικά με τον αντίστοιχο λογαριασμό του προηγούμενου μήνα και ομολογώ ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα εκείνη την στιγμή, ήταν εάν υπήρξε κάποια δραματική αλλαγή -που μου ξέφυγε- στις τιμές ρεύματος.

Αμέσως απευθύνθηκα τηλεφωνικά στην εταιρεία-πάροχο που έχω επιλέξει, όπου ενημέρωσα για το παράδοξο του γεγονότος, καθώς ο προηγούμενος λογαριασμός ρεύματος ήταν μόλις 68 ευρώ, σε σύγκριση με αυτόν που κρατούσα στα χέρια μου, ο οποίος άγγιζε τα 400 ευρώ.

Λογαριασμός ρεύματος Αυγούστου μετά από την μέτρηση του ΔΕΔΔΗΕ

Εν τέλει απευθύνθηκα – κυρίως για λόγους εξοικονόμησης χρόνου – σε έναν άνθρωπο που έτυχε να γνωρίζω φιλικά, ο οποίος συνεργάζεται τόσο με την εταιρεία-πάροχο όσο και με τον ΔΕΔΔΗΕ και αφού έλαβα τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις πως θα επιληφθεί του θέματος, το πρώτο πράγμα που μου μετέφερε είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για λάθος μέτρηση.

Πράγματι, μετά από μία εβδομάδα παρέλαβα το νέο λογαριασμό μέσω ταχυδρομείου – με το σωστό ποσό αυτήν την φορά: ήταν περίπου το 1/3 του ποσού που αρχικά κλήθηκα να πληρώσω.

Θεωρώ ότι στάθηκα τυχερός, καθώς λίγο έλειψε να μου στοιχίσει πανάκριβα η αφέλεια/προχειρότητα που έδειξε κάποιος ή κάποιοι στον ΔΕΔΔΗΕ, όπου συνηθίζεται να καλύπτουν τα κενά άπειροι υπάλληλοι, όταν οι πιο έμπειροι συνάδελφοί τους απουσιάζουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Τι πρέπει να κάνετε εάν διαπιστώσετε λάθος στον λογαριασμό

Συμπέρασμα: Στην περίπτωση που κάποιος καταναλωτής διαπιστώσει μεγάλη διαφορά στον λογαριασμό ρεύματος, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να απευθυνθεί τηλεφωνικά στον πάροχό του, ή ακόμα καλύτερα στον ΔΕΔΔΗΕ.

Εναλλακτικά, ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί μέσω email στον ΔΕΔΔΗΕ, στέλνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, καθώς και πληροφορίες για τον τρέχοντα λογαριασμό ρεύματος.

Ενδεχομένως να ζητηθεί από τον καταναλωτή μία φωτογραφία από το ρολόι ρεύματος, δηλαδή τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, από τον οποίο προκύπτει ο λογαριασμός. Πρόκειται για μια σχετικά απλοποιημένη διαδικασία και εφόσον διαπιστωθεί κάποιο λάθος, ο καταναλωτής θα παραλάβει μέσα σε διάστημα 7-10 ημερών το νέο λογαριασμό ρεύματος.