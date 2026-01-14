Έξι μέρες μετά την εξαφάνισή της, η υπόθεση της 16χρονης Λόρας από το Ρίο της Πάτρας αποκτά όλο και περισσότερα κομμάτια, αλλά όχι ακόμη το κρίσιμο: Πού βρίσκεται.

Τα τελευταία επιβεβαιωμένα ίχνη της καταγράφονται στην περιοχή του Ζωγράφου, στην Αθήνα, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον ως «βασικό» ενδεχόμενο το κορίτσι να είχε οργανώσει τη φυγή της ή/και να καθοδηγείται από ενήλικα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η Λόρα έφυγε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026, περίπου στις 07:30, από το σπίτι της στο Ρίο, λέγοντας ότι πάει στο σχολείο.

Η αστυνομία ερεύνησε βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις, ενώ σημαντικό στοιχείο θεωρείται η μετακίνησή της με ταξί από την Πάτρα προς την Αθήνα. Ο οδηγός ταξί έχει περιγράψει ότι την παρέλαβε μέσω ραδιοταξί και ότι σε όλη τη διαδρομή «δεν μίλησαν».

Τα ίχνη στον Ζωγράφου: Wi-Fi, «Παίδων» και η τσάντα

Στον Ζωγράφου, οι Αρχές επιχειρούν να «δέσουν» τις κινήσεις της σε μια συγκεκριμένη διαδρομή:

Κατά πληροφορίες που μεταδόθηκαν, μπήκε σε μικρό κατάστημα/καφενείο, ζήτησε κωδικό Wi-Fi και φέρεται να έκανε επικοινωνία, ενώ ακολούθως υπάρχει αναφορά ότι κάποιος της είπε να πάει προς τα “Παίδων” (σενάριο που εξετάζεται ως πιθανό ραντεβού που δεν ολοκληρώθηκε).

Η τσάντα της εντοπίστηκε κοντά στα νοσοκομεία Παίδων στου Ζωγράφου, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

Αναφέρεται επίσης ότι μετά την άφιξή της στην Αθήνα μπήκε σε καταστήματα (mini market/κοσμηματοπωλείο) με σκοπό να πουλήσει αντικείμενα/κοσμήματα.

Γιατί οι Αρχές «βλέπουν» σχέδιο

Σε δημοσίευμα που επικαλείται αστυνομική εικόνα της υπόθεσης, οι ερευνητές φέρονται να καταλήγουν στο ότι η 16χρονη ενδέχεται να είχε σχεδιάσει την εξαφάνισή της, βασισμένοι σε συγκεκριμένα στοιχεία:

Πώληση κινητού λίγο πριν εξαφανιστεί (ώστε να δυσκολεύεται ο εντοπισμός)

Χρήματα που θα της επέτρεπαν να καλύψει μετακίνηση (π.χ. ως τον Ζωγράφου)

Διαγραφή λογαριασμών στα social media την προηγούμενη ημέρα

Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» σημειώνει πως στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται ενήλικα άτομα, ενώ το Amber Alert παρατάθηκε για 48 ώρες (με εισαγγελική εντολή).

Η λεπτομέρεια από το παρελθόν: «είχε χαθεί» δύο φορές σε εκδρομή

Μια ακόμη πληροφορία που προσθέτει βάρος στο σενάριο της προδιάθεσης «φυγής» είναι όσα μεταδόθηκαν για το παρελθόν της: η Λόρα φέρεται να είχε προσπαθήσει να απομακρυνθεί άλλες δύο φορές σε σχολική εκδρομή στη Βαρκελώνη (μία φορά στο μετρό και μία στο αεροδρόμιο, πριν την επιστροφή στην Ελλάδα).

Τι ισχύει με το Amber Alert και πώς μπορεί να βοηθήσει το κοινό

Η υπόθεση βρίσκεται σε καθεστώς Amber Alert Hellas, που ενεργοποιείται όταν κρίνεται ότι υπάρχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ανηλίκου σε κίνδυνο και απαιτείται άμεση κινητοποίηση.

Αν κάποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία, οι φορείς ζητούν επικοινωνία:

με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 (24/7),



ή με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα.

Σημείωση για τις πληροφορίες

Στην υπόθεση έχουν διακινηθεί ισχυρισμοί/αναφορές για οικογενειακό υπόβαθρο και κακομεταχείριση. Πρόκειται για ζητήματα που εμφανίζονται σε ρεπορτάζ ως πληροφορίες (χωρίς αποδείξεις) και όχι ως τελεσίδικα συμπεράσματα.