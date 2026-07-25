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Στις 25 Ιουλίου 1983, μια νύχτα με πανσέληνο, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης δεν έδωσε απλώς μια συναυλία. Δημιούργησε ένα γεγονός που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις καλοκαιρινές μουσικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Στην πλαζ του ΕΟΤ στη Βουλιαγμένη, μια πλωτή σκηνή στήθηκε μέσα στη θάλασσα και χιλιάδες άνθρωποι τραγούδησαν, χόρεψαν και κολύμπησαν κάτω από το φως του φεγγαριού, σε αυτό που έμεινε στην ιστορία ως το «ελληνικό Woodstock».

Είχαν τυπωθεί περίπου 25.000 εισιτήρια, όμως η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 50.000 έως και 100.000 ανθρώπους, ενώ όταν οι περιφράξεις δεν άντεξαν την πίεση του πλήθους, οι διοργανωτές άνοιξαν τις πύλες για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Η παραλιακή λεωφόρος ακινητοποιήθηκε από την κοσμοσυρροή και η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ, χαρίζοντας εικόνες που πέρασαν στην ιστορία.

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Στην πλωτή εξέδρα εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, η Αφροδίτη Μάνου, ο Βαγγέλης Γερμανός, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, η Μαντώ και ο Τζίμης Πανούσης, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια αληθινή γιορτή της ελληνικής μουσικής.

Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης, όμως, δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για εκείνη τη βραδιά. Άφησε πίσω του τραγούδια που εξακολουθούν να ακούγονται με την ίδια αγάπη: «Τα Θερινά Σινεμά», «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι», «Μια μέρα μιας Μαίρης (Παναγιωταρά)», «Θα κάτσω σπίτι», «Λέμε ναι», «Πού βαδίζουμε κύριοι;», «Ο ύμνος των μαύρων σκυλιών», αλλά και το διαχρονικό «Πάρτυ», που αποτυπώνουν το χιούμορ, τον ρομαντισμό και την αυθεντικότητα ενός δημιουργού που δεν ακολούθησε ποτέ τις εύκολες διαδρομές.

Η μεγάλη του κληρονομιά δεν είναι μόνο οι μελωδίες. Είναι η αίσθηση ελευθερίας που χάρισε σε μια ολόκληρη γενιά. Και ίσως γι’ αυτό, σαράντα τρία χρόνια μετά, όσοι βρέθηκαν εκείνη τη νύχτα στη Βουλιαγμένη εξακολουθούν να λένε με περηφάνια: «Ήμουν κι εγώ εκεί».