Η υπόθεση με τη δασκάλα εικαστικών στο Λουτράκι, η οποία κατήγγειλε ότι ένα παιδί 6 ετών την άγγιξε με τρόπο που εκείνη θεώρησε ακατάλληλο, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, καθώς η ίδια προχώρησε σε νεότερες δηλώσεις όπου αναθεωρεί μερικώς τη στάση της, χωρίς όμως να αναιρεί τον βασικό ισχυρισμό της. Η 55χρονη εκπαιδευτικός παραδέχθηκε ότι ίσως υπήρξε υπερβολικά αυστηρή, αναφέροντας πως «μπορεί να είχα μία εμπάθεια λόγω όσων έχω περάσει». Παράλληλα όμως επέμεινε ότι «το περιστατικό συνέβη», διευκρινίζοντας ότι κατανοεί την ηλικία και την ανωριμότητα των μικρών παιδιών, τα οποία «μπορεί κατά λάθος να αγγίξουν έναν εκπαιδευτικό επειδή τον αγαπούν».

Η ίδια τόνισε την ανάγκη ύπαρξης ορίων τόσο από τους γονείς όσο και από τους δασκάλους, εκφράζοντας την άποψη ότι μια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρότερο πρόβλημα στην ενήλικη ζωή ενός παιδιού. Υποστήριξε ότι οι προθέσεις της ήταν προστατευτικές, τόσο απέναντι στο παιδί όσο και απέναντι στους γονείς του, ώστε όπως είπε «να καταλάβουν μήπως χρειάζεται κάτι να προσέξουν περισσότερο». Ανέφερε επίσης ότι δέχθηκε λεκτική επίθεση από τη μητέρα του παιδιού, η οποία, όπως περιέγραψε, τη θεώρησε υπεύθυνη για το περιστατικό.

Η δασκάλα επιρρίπτει ευθύνες στη διεύθυνση του σχολείου, λέγοντας ότι ενημέρωσε άμεσα τόσο τη δασκάλα της τάξης όσο και τον διευθυντή, αλλά, σύμφωνα με την ίδια, «δεν έκαναν τίποτα». Υποστήριξε ότι τέσσερις ημέρες αργότερα αποφάσισε να απευθυνθεί στην αστυνομία επειδή αισθάνθηκε ότι το θέμα αποσιωπήθηκε. Για να ενισχύσει τη θέση της, αναφέρθηκε σε παλαιότερο περιστατικό άλλου σχολείου, όπου –όπως ισχυρίστηκε– η διεύθυνση αντέδρασε άμεσα σε αντίστοιχη ενημέρωση.

Παράλληλα, η 55χρονη μίλησε για τη δική της προσωπική ιστορία κακοποίησης, αποκαλύπτοντας ότι για τρεις δεκαετίες ζούσε μέσα σε ένα περιβάλλον έντονου φόβου και βίας από τον πρώην σύζυγό της. Τον περιέγραψε ως «κακοποιητή, χειραγωγό και ναρκισσιστή», αναφέροντας πως υπέφερε για χρόνια, έως ότου πήρε την απόφαση να χωρίσει πέρσι, ύστερα από ένα έντονο επεισόδιο που κατέληξε σε αστυνομική παρέμβαση. Δήλωσε επίσης ότι η πίστη λειτούργησε ως στήριγμα στις προσπάθειές της να απεγκλωβιστεί από την κακοποιητική σχέση.

Η υπόθεση παραμένει αντικείμενο συζήτησης και διερεύνησης, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες, τη διαχείριση τους και το ευρύτερο πλαίσιο που τις περιβάλλει.