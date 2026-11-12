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Η ηθοποιός διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της πρώτης συζύγου του Φρέντυ Γερμανού, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές της αναληθείς και προσβλητικές για τη μνήμη του.

Παράλληλα, η Μαρία Ιωαννίδου υποστήριξε ότι η Ναταλία Γερμανού ένιωθε πικρία για την απουσία της μητέρας της κατά την παιδική της ηλικία.

Τέλος, η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον της Εριέττας Μαυρουδή για τις δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη.

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Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Ιωαννίδου στις πρόσφατες δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή, πρώτης συζύγου του Φρέντυ Γερμανού και μητέρας της Ναταλίας Γερμανού.

Η γνωστή χορεύτρια και ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου τοποθετήθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τόσο για όσα ανέφερε η Εριέττα Μαυρουδή σχετικά με τη σχέση της με τη μητρότητα και την κόρη της, Ναταλία Γερμανού, όσο και για τα σχόλιά της σχετικά με τη Μαρία Ιορδανίδου, την τελευταία σύζυγο του Φρέντυ Γερμανού.

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Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ News, η Εριέττα Μαυρουδή είχε αναφερθεί στην περίοδο που ο Φρέντυ Γερμανός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, λέγοντας: «Στα τελευταία του εγώ τον πήγαινα για χημειοθεραπείες στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο γιατί η κυρία που ήταν τότε μαζί του (η Μαρία Ιορδανίδου) δεν ήθελε να δείχνει την ταυτότητά της στα φανταράκια, για να μην βλέπουν πόσο χρονών είναι».

«Ντροπή και κατινιές – Η γυναίκα είναι τρελή!» ξεσπά η Μαρία Ιορδανίδου

Μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή «Happy Day», η Μαρία Ιωαννίδου απάντησε σε έντονο ύφος στις αναφορές της Εριέττας Μαυρουδή για τον Φρέντυ Γερμανό.

«Είναι ντροπή να λέγονται και να ακούγονται τέτοια πράγματα, ας πάει κάπου να ηρεμήσει η γυναίκα, σε ένα τρελοκομείο; Γιατί είναι τρελή!», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Εγώ δεν ασχολούμαι με φθηνά πράγματα για μένα, τον Φρέντυ και την μνήμη του. Είναι φτηνά και κατινιές».

Αναφερόμενη στο περιστατικό με το στρατιωτικό νοσοκομείο, υποστήριξε ότι η ίδια είχε ζητήσει από την Εριέττα Μαυρουδή να τη βοηθήσει μόλις δύο φορές στη μεταφορά του Φρέντυ Γερμανού, καθώς τότε ήταν πολύ νέα και δεν οδηγούσε. Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι απέφευγε να επιδεικνύει την ταυτότητά της στην είσοδο του νοσοκομείου, απάντησε: «Θες δεν θες, την ταυτότητά σου τη δίνεις. Τι κουταμάρες είναι αυτές; Ντροπή, μόνο που το ακούω ανατριχιάζω».

«Λέει ψέματα ότι ήταν η πρώτη που πήραν τηλέφωνο όταν πέθανε ο Φρέντυ»

Η Εριέττα Μαυρουδή είχε αναφέρει στη συνέντευξή της ότι ήταν το πρώτο πρόσωπο που ενημερώθηκε τηλεφωνικά από το νοσοκομείο για τον θάνατο του Φρέντυ Γερμανού.

Η Μαρία Ιωαννίδου αμφισβήτησε κατηγορηματικά τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, λέγοντας: «Λέει ψέματα. Γιατί να την πάρουν τηλέφωνο; Είχαν χωρίσει εκατομμύρια χρόνια πριν, εγώ είχα παντρευτεί με τον Φρέντυ, εγώ ήμουν δίπλα του, του κρατούσα το χέρι και του έκλεισα τα ματάκια του».

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Παράλληλα, διέψευσε και τις υπόλοιπες αναφορές της πρώτης συζύγου του Φρέντυ Γερμανού, σύμφωνα με τις οποίες εκείνος δεν επιθυμούσε να εργάζεται η σύζυγός του, αλλά και τα υπονοούμενα για την προσωπική του ζωή. Όπως υποστήριξε, ο ίδιος τη στήριζε επαγγελματικά και δεν την είχε απατήσει ποτέ.

«Η Ναταλία ήταν πικραμένη που η μητέρα της την είχε παρατήσει»

Η Μαρία Ιωαννίδου αναφέρθηκε και στις δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή για τη μητρότητα, καθώς η τελευταία είχε εξομολογηθεί ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ το μητρικό ένστικτο και δεν επιθυμεί να επανέλθει σε αυτό το κεφάλαιο της ζωής της.

Στη συνέχεια, σχολίασε και τη σχέση της με την κόρη της, Ναταλία Γερμανού, υποστηρίζοντας ότι η παρουσιάστρια είχε στενοχωρηθεί από την απουσία της μητέρας της κατά την παιδική της ηλικία. Παρά το γεγονός ότι η Ναταλία Γερμανού είχε εκφράσει την αγάπη της για τη μητέρα της, αναγνωρίζοντας τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα της, η Μαρία Ιωαννίδου ανέφερε: «Της Ναταλίας της κακοφαινότανε, ήταν πικραμένη, δεν εκτιμούσε το γεγονός ότι η μητέρα της την είχε παρατήσει».

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Κλείνοντας, η Μαρία Ιωαννίδου – Γερμανού δήλωσε ότι δεν έχει γνωρίσει ποτέ προσωπικά την Εριέττα Μαυρουδή, ούτε έχει συναντηθεί μαζί της όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον της, λέγοντας πως «αν στο μέλλον έβρισκε χρόνο να ασχοληθεί μαζί της, θα ήταν για να της κάνει μία ωραιότατη μήνυση».