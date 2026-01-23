Να μην διεξαχθεί η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα αλλά σε άλλη πόλη ζήτησε σήμερα το πρωί η Μαρία Καρυστιανού, προσερχόμενη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της πόλης για τη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Όπως είπε σε σχετική ερώτηση «συμφωνώ ότι το να είμαστε σε μια πόλη που να είναι η πρόσβαση πιο εύκολη και για τους δικηγόρους, να υπάρχει δηλαδή αεροδρόμιο θα ήταν πολύ πιο βολικό. Δεν έχω επίσης, καθόλου εμπιστοσύνη στη Λάρισα…».

Η κυρία Καρυστιανού ρωτήθηκε και για το υπό δημιουργία κόμμα της και σημείωσε πως «για το κόμμα μου έχει γίνει ντόρος γιατί υπάρχει φόβος. Είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην πρόθεση στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα πολιτών. Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος που πριν ακόμα ανακοινώσουμε τις θέσεις μας, όλοι έπεσαν πάνω μας να μας φάνε».

Ειδικά, δε, για την ιδεολογία του κόμματος Καρυστιανού η ίδια είπε, σύμφωνα με το onlarissa.gr, πως «όταν πραγματοποιείται ένα τόσο μεγαλειώδες κίνημα πολιτών που προέρχονται από όλους τους χώρους, πώς να το χαρακτηρίσουμε με μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Θα τα δείτε όλα θα είναι πολύ αναλυτικά».

Αναφερόμενη, τέλος, στο πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Απλά για τη σύγκριση να πω ότι βλέπουμε πως αμέσως κινητοποιήθηκε σωστά όλος ο μηχανισμός, προκειμένου να προστατευτούν τα στοιχεία, να γίνει η σωστή έρευνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα και εδώ ταλαιπωρούμαστε όλοι μας να είμαστε παρόντες σε μία δίκη για χαμένα βίντεο.

Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας μας για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα βίντεο, αν όχι γιατί ακριβώς έδειχναν τον λόγο της πυρόσφαιρας».

(Με πληροφορίες από onlarissa.gr)