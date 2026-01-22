Άλλα δύο πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα το απόγευμα στο σημείο όπου συγκρούστηκαν στις αρχές της εβδομάδας δύο υπερταχείες, στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 45.

«Θεωρητικά, πρόκειται για τους δύο (νεκρούς) που δεν είχαν βρεθεί ακόμη», εξήγησε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου Άλβια, της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Los 20 terribles segundos que marcaron la tragedia: radiografía visual del accidente ferroviario en Adamuz.



El accidente se inició cuando el Iryo descarriló. Los tres últimos vagones del convoy volcaron e invadieron la vía contigua

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.