Ούτε ο μηχανοδηγός του τρένου της ιδιωτικής εταιρείας Iryo που εκτροχιάστηκε, ούτε οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης γνώριζαν ότι ακολούθησε σε μόλις 9 δευτερόλεπτα πρόσκρουση με το τρένο του δημόσιου σιδηροδρομικού φορέα της Ισπανίας, Alvia στις 18 Ιανουαρίου, όπως προκύπτει από ηχητικό ντοκουμέντο που διέρρευσε.

Los 20 terribles segundos que marcaron la tragedia: radiografía visual del accidente ferroviario en Adamuz.



El accidente se inició cuando el Iryo descarriló. Los tres últimos vagones del convoy volcaron e invadieron la vía contigua

https://t.co/4lLrwbHHq2 pic.twitter.com/WxpunhbwMo Advertisement Advertisement January 20, 2026

Το πρώτο σήμα κινδύνου πριν από τον εκτροχιασμό ανέφερε ότι υπάρχει ηλεκτρολογικό ή άλλο εμπόδιο με τον μηχανοδηγό του δρομολόγιου Μάλαγα – Μαδρίτη να καλεί το κέντρο ελέγχου λέγοντας:

-«Έχω μπλοκαρισμένο το τρένο αυτή τη στιγμή, Θα χρειαστεί να κάνω αναγνώριση».

-«Μισό λεπτό, οδηγέ. Μην το κλείνεις, ή θα σε καλέσω πίσω, εντάξει; Μην ανησυχείς», είναι απάντηση από το κέντρο ελέγχου.

Με δεύτερη κλήση ο μηχανοδηγός ειδοποιεί για τον εκτροχιασμό που μόλις υπέστη. «Είναι εκτροχιασμός και καταπατώ τις παρακείμενες γραμμές. Επαναλαμβάνω: εκτροχιασμός και καταπατώ τις παρακείμενες γραμμές». Ο μηχανοδηγός απαιτεί στη συνέχεια «να διακοπεί επειγόντως η κυκλοφορία στις γραμμές», στο οποίο το κέντρο διοίκησης απαντά διαβεβαιώνοντάς τον ότι «δεν έρχεται τρένο», ενώ ήδη φέρεται να είχε προσκρούσει το άλλο τρένο στα εκτροχιασμένα βαγόνια.

Ο οδηγός του Iryo ανέφερε επίσης πυρκαγιά και είπε ότι έπρεπε να βγει από την καμπίνα για να «ελέγξει».

Καμία από τις δύο πλευρές δεν αναφέρεται στο δεύτερο τρένο, το Renfe Alvia, που ταξίδευε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Advertisement

Por lo que dice el maquinista del Iryo siniestrado en #Adamuz (caja negra), sobre que primero tuvo un enganchón y un incendio, parece que el primer incidente fue un enganchón del pantógrafo con la catenaria, y eso unido al mal estado de la vía, le hizo descarrilar. pic.twitter.com/TdzEYXNMZk — Gerardo (@Gerpinpe) January 21, 2026

Ο Υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, επιβεβαιώνει ότι«μέχρι να σταματήσει το Iryo και να γίνουν οι κλήσεις, η σύγκρουση είχε ήδη συμβεί». Το κέντρο ελέγχου αναφέρει ότι δεν πλησιάζει τρένο, ενώ σε συνθήκες «απόλυτου σκοταδιού» ο οδηγός του Iryo δεν αντιλαμβάνεται καν ότι υπάρχει δεύτερο τρένο «επειδή βρίσκεται 800 μέτρα μακριά», δήλωσε.

Το νέο χρονικό πλαίσιο των 9 δευτερολέπτων, μεταξύ εκτροχιασμού και πρόσκρουσης είναι [ανεπαρκές» για οποιαδήποτε αντίδραση, σύμφωνα με προκαρτικές έρευνες.

Advertisement

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε τμήμα της σιδηροτροχιάς, μήκους 30 εκατοστών όπου βρίσκεται είτε η αιτία, είτε η συνέπεια της τραγωδίας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Ο Ισπανός Υπουργός Μεταφορών επιβεβαίωσε εγκοπές στα πρώτα βαγόνια του εκτροχιασμένου τρένου.

Το υπό διερεύνηση εξάρτημα πιστεύεται ότι είναι ένα περιστρεφόμενο πλαίσιο – το τροχήλατο σασί του τρένου – που ανήκε στο πρώτο τρένο που εκτροχιάστηκε της ιδιωτικής κοινοπραξίας Iryo.

Λόγω της υψηλής ταχύτητας με την οποία ταξίδευαν τα δύο τρένα και της σύγκρουσης το περιστρεφόμενο πλαίσιο – αν και είναι πολύ βαρύ – εκσφενδονίστηκε «σαν σφαίρα», δήλωσε πηγή, μιλώντας για εύρημα «κλειδί» για την πορεία των ερευνών.

Advertisement

Πηγή: RTVE