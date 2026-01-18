Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη νότια Ισπανία, όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκαν στην περιοχή της Κόρδοβα, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, ενώ δεν έχει ακόμη αποκλειστεί το ενδεχόμενο θυμάτων.

Όπως ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία της Ισπανίας, ο εκτροχιασμός αφορά δύο συρμούς και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, με τις Αρχές να ζητούν αυτοσυγκράτηση έως ότου υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Η εφημερίδα El Pais μεταδίδει ότι υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για έως και δύο νεκρούς.

🔴 ÚLTIMA HORA | Interior confirma que al menos hay dos muertos por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba)



📹 @eleanorinthesky https://t.co/EddWJeCYOb pic.twitter.com/w6Kiup4bPJ — EL PAÍS (@el_pais) January 18, 2026

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις και σωστικά συνεργεία, τα οποία προχώρησαν στον απεγκλωβισμό επιβατών που είχαν παγιδευτεί στα βαγόνια. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 300 άτομα.

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.



Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.



Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 18, 2026

Η διαχειρίστρια εταιρεία υποδομών Adif ανακοίνωσε ότι εκτροχιάστηκε συρμός της εταιρείας Iryo, ο οποίος είχε αναχωρήσει στις 18:40 από τη Μάλαγα με προορισμό τον σταθμό Πουέρτα δε Ατότσα στη Μαδρίτη. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου δέκα λεπτά μετά την αναχώρηση, κατά τη διάρκεια αλλαγής τροχιάς στην είσοδο της περιοχής Αδαμούς.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το εκτροχιασμένο τρένο εισήλθε στη γειτονική γραμμή, επηρεάζοντας τα βαγόνια 7 και 8 δεύτερου συρμού που κατευθυνόταν προς τη Χουέλβα. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ η κυκλοφορία στη γραμμή έχει διακοπεί μέχρι νεωτέρας.