Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο δολιοφθοράς ως αιτία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σκότωσε τουλάχιστον 41 άτομα το βράδυ της Κυριακής στην Αδαμούθ, πόλη της Ανδαλουσίας.

«Η πιθανότητα δολιοφθοράς δεν εξετάστηκε ποτέ. Από την αρχή, συζητήσαμε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές», δήλωσε ο Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα απαντώντας σε ερώτηση σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στη Μαδρίτη.

«Δεν υπήρξε ποτέ το παραμικρό στοιχείο που να το υποδηλώνει», αυτό, πρόσθεσε, αναφερόμενος σε δολιοφθορά ως αιτία του δυστυχήματος .

Στο μεταξύ, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε μαζί με τη σύζυγό του Λετίσια έφτασαν σήμερα στο σημείο της τραγωδίας για να προσφέρουν την υποστήριξή τους στις οικογένειες των θυμάτων και στους επιζώντες.

Η βασιλική επίσκεψη συνέπεσε με την πρώτη ημέρα του τριήμερου εθνικού πένθους που κήρυξε η κυβέρνηση.

Ντυμένοι στα μαύρα, το βασιλικό ζεύγος μετέβη απευθείας στον τόπο της τραγωδίας, όπου αντάλλαξε χειραψίες με μέλη της ομάδας διάσωσης, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η επίσκεψη τους σηματοδότησε την πρώτη φορά από το βράδυ της Κυριακής που μέσα ενημέρωσης είχαν άμεση πρόσβαση στον τόπο του δυστυχήματος. Προηγουμένως, πλάνα από το σημείο είχαν δοθεί από την Πολιτική Προστασία.

Το βασιλικό ζεύγος έχει προγραμματιστεί στη συνέχεια να ταξιδέψει στην Κόρδοβα, 35 χιλιόμετρα μακριά, για να επισκεφθεί το Νοσοκομείο Βασίλισσα Σοφία, όπου νοσηλεύονται ορισμένοι από τους τραυματίες.

Σταθεροποιήθηκε το έδαφος, δύο γερανοί στο σημείο της τραγωδίας

Nuestros especialistas del Servicio Cinológico siguen en el lugar del #AccidenteFerroviarioAdamuz intentando recopilar evidencias para la identificación de todas las víctimas e investigación del accidente ferroviario.#GuardiaCivil pic.twitter.com/V8SJGH1H5i — Guardia Civil (@guardiacivil) January 20, 2026

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι εργασίες στη «ζώνη μηδέν» του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος της Ισπανίας, στο σημείο όπου το απόγευμα της Κυριακής συρμός της ιδιωτικής εταιρείας Iryo με κατεύθυνση προς Μαδρίτη εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με τρένο των Κρατικών Σιδηροδρόμων – Renfe που εκτελούσε δρομολόγιο προς Ουέλβα. Ένα πολυπληθές κλιμάκιο επαγγελματιών από δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες εργάζεται από τη νύχτα της Δευτέρας, με διπλό στόχο: τον εντοπισμό τυχόν θυμάτων και τη διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας.

Ήδη, έχουν γίνει εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους, ενώ δύο γερανοί έχουν φτάσει στον τόπο της τραγωδίας με σκοπό να σηκώσουν τα βαγόνια, κατά τη διεθνή πρακτική σε περίπτωση τέτοιων δυστυχημάτων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκε ακόμη μια σορός (είχαν εντοπιστεί άλλες δύο) κάτω από τα ανατραπέντα βαγόνια, ανεβάζοντας τον επίσημο αριθμό των θυμάτων στους 41 νεκρούς, την ώρα που παραμένουν 43 δηλώσεις αγνοουμένων. Παράλληλα, σε βάθος χρόνου, το σχέδιο προβλέπει την πλήρη απομάκρυνση του σιδηροδρομικού υλικού, την αποκατάσταση των υποδομών και την επανεκκίνηση της κυκλοφορίας, η οποία – σύμφωνα με τη Renfe αναμένεται από τις 2 Φεβρουαρίου.

La Guardia Civil ha concluido ya la inspección ocular de los vagones 7 y 8 del Iryo https://t.co/LoiQI09dxA 🎥@jaalba10 pic.twitter.com/IiRD5400zj — Cadena SER (@La_SER) January 20, 2026

Δύο γιγαντιαίοι γερανοί σε δύσκολες συνθήκες Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί δύο τεράστιοι γερανοί, ικανότητας ανύψωσης 300 και 400 τόνων αντίστοιχα. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα El Pais ο επικεφαλής των εργασιών της εταιρείας που βρίσκεται στο σημείο, Ραφαέλ Μαρίν, οι γερανοί έφτασαν τη Δευτέρα υπό τη συνοδεία της Πολιτικής Προστασίας της Ισπανίας (Guardia Civil), ακολουθώντας μια χωμάτινη διαδρομή. Παρά τις δυσκολίες του εδάφους στον τόπο του δυστυχήματος οι δύο γερανοί σταθεροποιήθηκαν και λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξεκίνησε η ανύψωση του βαγονιού νούμερο 8 του συρμού της Iryo, του μοναδικού που είχε ανατραπεί πάνω στις γραμμές. Υπενθυμίζεται, ότι και στην τραγωδία των Τεμπών, το έδαφος είχε σταθεροποιηθεί προκειμένου να εργαστούν οι γερανοί, πράγμα που στη συνέχεια προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και έγινε γνωστό ως «μπάζωμα». Τη στιγμή που άρχισε να ανυψώνεται το βαγόνι στην Ισπανία, εντοπίστηκε η σορός ενός ατόμου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακοπή των εργασιών.

Οι προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών και ο σπασμένος σύνδεσμος ως «κλειδί» της τραγωδίας

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν πτώματα ανάμεσα σε αυτό που ο περιφερειάρχης της Ανδαλουσίας Χουάνμα Μορένο χαρακτήρισε ως «μια άμορφη μάζα από μέταλλο».

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ως παράγοντας της σύγκρουσης διερευνάται μια ελαττωματική ή κατεστραμμένη συγκόλληση σε μια ράγα.

🚨🇪🇸 The train incident in Spain was very likely the result of Russian sabotage, with evidence of an explosion similar to the explosives used by Russian saboteurs in the Poland train incident. pic.twitter.com/LGhr5MnEGC January 19, 2026

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες. Σύμφωνα με έκθεση του Reuters, πρόκειται για ένα κρίσιμο σημείο το οποίο μπορεί να προκάλεσε την καταστροφή. Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει και φωτογραφία από τις έρευνες των αρχών που δείχνει το σπασμένο σημείο στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Οι ειδικοί λένε ότι η ελαττωματική σιδηροδρομική σύνδεση μπορεί να είναι το «κλειδί» για τον προσδιορισμό της αιτίας της εκτροχίασης που οδήγησε στη σύγκρουση μεταξύ δύο τρένων.

Το Reuters αναφέρει ότι μια πηγή που ενημερώθηκε για την έρευνα δήλωσε ότι οι τεχνικοί που ανέλυσαν τις ράγες επιτόπου εντόπισαν κάποια φθορά στο σύνδεσμο μεταξύ των τμημάτων της ράγας, η οποία «υπήρχε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα». Λένε ότι αυτό δημιούργησε ένα κενό μεταξύ των τμημάτων της ράγας, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να κινούνται πάνω στις ράγες.

Σύμφωνα δε με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, οι πραγματογνώμονες εστιάζουν σε συγκόλληση ράγας στο χιλιόμετρο 318,7 της γραμμής, η οποία φέρεται να έσπασε ακριβώς τη στιγμή του δυστυχήματος, στις 19:45 τοπική ώρα. Γίνεται λόγος για κενό περίπου 30 εκατοστών, πιθανό αποτέλεσμα κόπωσης του υλικού ή κακής συγκόλλησης.

Ο Γιάννος Γραμματίδης, τέως πρόεδρος ΟΣΕ, μιλώντας στην εκπομπή Live News, σχολίασε πως πράγματι φαίνεται να λείπει ένα κομμάτι από τις ράγες του τρένου.

«Δεν ξέρω αν βρέθηκε, αυτό θα το ανακαλύψει η έρευνα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αστοχία υλικού από πλευρά του συρμού. Ήταν ένα σύγχρονο τρένο. Το δυστύχημα κατά πάσα πιθανότητα έγινε λόγω βλάβης στο σημείο αυτό της συνδεσμολογίας. Υπάρχουν καταγραφικά βαγόνια που ελέγχουν τις ράγες. Υπήρχαν καταγγελίες των μηχανοδηγών για προβλήματα στις ράγες», είπε.

Η προφητική προειδοποίηση των Ισπανών μηχανοδηγών



Η αστυνομία αναφέρει ότι τα τρία πίσω βαγόνια ενός τρένου, που μετέφεραν περίπου 300 επιβάτες, εκτροχιάστηκαν και πέρασαν στην αντίθετη γραμμή. Συνετρίβησαν στο μπροστινό μέρος ενός τρένου που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και μετέφερε σχεδόν 200 επιβάτες, με αποτέλεσμα και τα δύο τρένα να ανατραπούν.

My heart breaks for the victims of the tragic high-speed train collision in Southern Spain on Sunday.Sending love and prayers to all those affected by this devastating event. #SpainTrainDerailment #SpainTrainCrash #PrayForSpain 🙏🇪🇸 pic.twitter.com/FKMwKAw6nD — Manakdeep Singh Kharaud (@Iam_MKharaud) January 19, 2026

Από τις 8 Αυγούστου του 2025 το συνδικάτο των Ισπανών Μηχανοδηγών, με επιστολή είχε ενημερώσει και προειδοποιήσει το Υπουργείο Μεταφορών για «σοβαρές φθορές» και κραδασμούς στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας, ζητώντας μείωση των ορίων ταχύτητας.

«Θα μάθουμε την αλήθεια, θα βρούμε απαντήσεις και όταν μάθουμε την αιτία αυτής της τραγωδίας θα την δημοσιοποιήσουμε με απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Óscar Puente δήλωσε ότι οι ερευνητές προσπαθούν να προσδιορίσουν εάν η θραύση ενός τμήματος της σιδηροτροχιάς ήταν «η αιτία ή η συνέπεια» της εκτροχίασης, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Προειδοποίησε ότι, προς το παρόν, οποιεσδήποτε θεωρίες είναι απλώς εικασίες, καθώς οι ερευνητές εξακολουθούν να εργάζονται.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Ισπανίας, Íñigo Barrón, δήλωσε σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTVE ότι, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται το δυστύχημα να προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος ή από προβλήματα με τη σήμανση.

«Αυτό που πάντα παίζει ρόλο σε μια εκτροπή είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ της γραμμής και του οχήματος, και αυτό είναι που εξετάζει επί του παρόντος η επιτροπή», είπε.