Τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή το βράδυ όταν ένα επιβατικό τρένο υψηλής ταχύτητας έπεσε πάνω σε άλλον συρμό στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές της Ανδαλουσίας και ο υπουργός Μεταφορών.

«Ο απολογισμός των νεκρών έφτασε τους 41 μετά τον εντοπισμό χθες (Δευτέρα) βράδυ, του άψυχου σώματος ενός ανθρώπου σε ένα από τα βαγόνια του τρένου της Iryo», επεσήμανε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 39 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, παραμένουν στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά του ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Όσκαρ Πουέντε επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 41 νεκροί σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero.

Εξάλλου ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα είχε δηλώσει αργά χθες το βράδυ στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν δει τουλάχιστον τρία πτώματα παγιδευμένα στα συντρίμμια των τρένων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομία έχει λάβει ενημέρωση για 43 αγνοούμενους, αριθμός που ταιριάζει με τον προσωρινό απολογισμό των νεκρών μαζί με τα δύο πτώματα που δεν έχουν ανασυρθεί ακόμη. Ωστόσο ο Γκράντε- Μαρλάσκα προειδοποίησε ότι ο τελικός απολογισμός δεν θα γίνει γνωστός μέχρις ότου οι διασώστες να έχουν ερευνήσει όλα τα βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί.

Σήμερα τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούσαν γερανούς για να καταφέρουν να φτάσουν στα πιο κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι ένας προβληματικός αρμός στις ράγες ενδέχεται να αποτελεί κλειδί για τον καθορισμό της αιτίας του εκτροχιασμού του ενός συρμού ο οποίος προσέκρουσε στον άλλο.

Στο μεταξύ ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε μαζί με τη σύζυγό του Λετίσια αναμένεται να επισκεφθούν αργότερα σήμερα το σημείο της τραγωδίας συνοδευόμενοι από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μαρία Χεσούς Μοντέρο.

Πρόβλημα στις ράγες

Ειδικοί εκτιμούν πως ένας προβληματικός σύνδεσμος στις ράγες ίσως να είναι το «κλειδί» για να διαπιστωθεί το αίτιο της καταστροφής.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το Reuters, ειδικοί βρήκαν έναν σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, σύμφωνα με πηγή ενημερωμένη γύρω από τις αρχικές έρευνες. Τα εκτροχιασμένα βαγόνια έπεσαν πάνω σε ένα εισερχόμενο τρένο, βγάζοντάς το από τις ράγες σε μια από τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές τραγωδίες των τελευταίων ετών στην Ευρώπη.

Τεχνικοί που βρίσκονταν επί τόπου και ανέλυσαν τις ράγες βρήκαν έναν βαθμό φθοράς στον σύνδεσμο μεταξύ τμημάτων των ραγών, κάτι που θεωρούν ότι δείχνει ότι υπήρχε εκεί εδώ καιρό. Το πρόβλημα αυτό δημιούργησε ένα κενό το οποίο μεγάλωνε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να διέρχονται.

Η συγκεκριμένη πηγή είπε ότι οι τεχνικοί θεωρούσαν πως ο προβληματικός σύνδεσμος αποτελεί «κλειδί» για να διαπιστωθεί το ακριβές αίτιο. Ο Αλβάρο Φερνάντεζ Χερέντια, ωστόσο, πρόεδρος της Renfe, στην οποία ανήκε το δεύτερο τρένο, τόνισε πως είναι ακόμα πολύ νωρίς – αν και σημεώσε ότι το δυστύχημα συνέβη υπό «περίεργες συνθήκες» και ότι το ανθρώπινο σφάλμα είχε πρακτικά αποκλειστεί.

Τα πρώτα βαγόνια του τρένου, το οποίο διαχειριζόταν η ισπανική Iryo, πέρασαν από το κενό, μα το όγδοο και τελευταίο εκτροχιάστηκε, παρασύροντας μαζί το έβδομο και το έκτο. Η Iryo είναι μια ιδιωτική εταιρεία το πλειοψηφικό πακέτο της οποίας ανήκει στην ιταλική Ferrovie dello Stato.

Η ιταλική πηγή υπέδειξε μια φωτογραφία όπου φαίνεται το κενό, το οποίο επίσης εμφανίζεται και σε εικόνα που κοινοποίησε η ισπανική Guardia Civil. Επίσης η κατασκευάστρια Hitach Rail είχε ελέγξει το τρένο στις 15 Ιανουαρίου χωρίς να βρει προβλήματα. Σημειώνεται πως το τρένο της Uryo ήταν μόλις τεσσάρων ετών, ενώ ο σιδηρόδρομος κοντά στην Ανταμούζ είχε ανακαινιστεί τον Μάιο.

Η σύγκρουση έλαβε χώρα σε μια περιοχή με λόφους και ελαιώνες, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο μέσω ενός δρόμου μονής λωρίδας, κάτι που δυσκολεύει την πρόσβαση στην περιοχή- περιλαμβανομένης της μεταφοράς των βαρέων μηχανημάτων που χρειάζονται για να σηκώσουν τα συντρίμμια.

Εικόνες από drones της αστυνομίας έδειχναν πώς τα τρένα, στα οποία επέβαιναν 527 άτομα, ακινητοποιήθηκαν σε απόσταση 500 μέτρων το ένα από το άλλο. Ένα βαγόνι είχε κοπεί στα δύο και η μηχανή του τρένου είχε συνθλιβεί.

Με πληροφορίες από Reuters

