Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο Κιλκίς ο τραγικός θάνατος ενός 40χρονου κρεοπώλη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα της δουλειάς, από ένα ακαριαίο και μοιραίο ατύχημα. Το μαχαίρι «έφυγε» από τα χέρια του με μεγάλη δύναμη, τραυματίζοντάς τον στη μηριαία αρτηρία, σημείο που προκαλεί ακατάσχετη αιμορραγία μέσα σε λίγα λεπτά.

Για το δραματικό περιστατικό μιλά συντετριμμένος ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης, ο οποίος δεν ήταν απλώς συνάδελφος του θύματος. Οι δύο άνδρες ήταν συγχωριανοί, είχαν εργαστεί μαζί στο παρελθόν και οι οικογένειές τους συνδέονταν συγγενικά.

«Ήταν από τα καλύτερα παιδιά, από τους καλύτερους κρεοπώλες και πάντα χαμογελαστός. Ήταν έμπειρος, όχι άπειρος. Αλλά αυτά τα ατυχήματα δεν έχουν να κάνουν με την εμπειρία. Είναι η κακιά στιγμή», λέει φανερά φορτισμένος ο κ. Κεσίδης.

Όπως εξηγεί, όταν το μαχαίρι μαγκώνει πάνω στο κρέας, ο κρεοπώλης τραβά με δύναμη για να το απελευθερώσει μια συνηθισμένη κίνηση του επαγγέλματος. «Όλοι το έχουμε πάθει. Τραβάς τόσο δυνατά που, αν φύγει, δεν προλαβαίνεις να το σταματήσεις. Κι αυτό έγινε… Το μαχαίρι ήρθε πάνω του με τρομερή ταχύτητα».

Τη στιγμή του ατυχήματος δεν υπήρχε κάποιος δίπλα στον 40χρονο για να του δώσει άμεσα πρώτες βοήθειες. Όταν εντοπίστηκε πεσμένος, είχε ήδη χάσει πολύ αίμα. «Έχασε τις αισθήσεις του… Όταν κατάλαβαν τι είχε γίνει, ήταν αργά», σημειώνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Ο Σάββας Κεσίδης μιλά με δυσκολία για το «παλικάρι» με το οποίο μοιράστηκε όχι μόνο το ίδιο χωριό και παλιά επαγγελματική σχέση, αλλά και συγγενικούς δεσμούς. «Είναι συνταρακτικό για όλους μας. Για την οικογένειά του, για το χωριό, για όλο τον νομό. Μία πολύ δύσκολη κατάσταση».

Ο κλάδος των κρεοπωλών εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια ενός ακόμη συναδέλφου σε εργατικό ατύχημα, ενώ όλοι εύχονται κουράγιο στους οικείους του και «καλό παράδεισο» στον άτυχο 40χρονο.