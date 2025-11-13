Ένα απίστευτο περιστατικό με τραγική κατάληξη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς με τον 40χρονο κρεοπώλη Νίκο Θεοδωρίδη να χάνει τη ζωή του όταν έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία.

Mετά τον τραυματισμό του ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη με αποτέλεσμα ο 40χρονος κρεοπώλης να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η κηδεία του άτυχου κρεοπώλη θα γίνει σήμερα, Πέμπτη, μετά το μεσημέρι στο χωριό του, το Μαυρονέρι.

