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Ο σχεδιασμός του κτιρίου ανατέθηκε σε ομάδα αρχιτεκτόνων μετά από διαγωνισμό, με την επιλογή μιας πρωτότυπης κάτοψης σε σχήμα τριάκτινου αστεριού.

Οι οικοδομικές εργασίες ξεκίνησαν το 1974 σε οικόπεδο 52 στρεμμάτων και το διοικητικό μέγαρο άρχισε να λειτουργεί επίσημα στα τέλη του 1988.

Το επιβλητικό κτίριο εξελίχθηκε σε τοπόσημο της περιοχής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μεταμόρφωση της λεωφόρου Κηφισίας σε επιχειρηματικό άξονα.

Το 2019 πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος εκσυγχρονισμός και ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, προσαρμόζοντας το ιστορικό μέγαρο στις σύγχρονες ανάγκες του τεχνολογικού ομίλου.

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Στο ημερολόγιο τέλη του 1973 καταγράφεται η θεμελίωση του Μεγάρου του ΟΤΕ στη λεωφόρο Κηφισίας. Η ιστορία του, ωστόσο, αρχίζει αρκετά νωρίτερα και ολοκληρώνεται πολλά χρόνια αργότερα. Οι αρχιτεκτονικές καταγραφές τοποθετούν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών στο 1974, ενώ ο ίδιος ο ΟΤΕ αναφέρει ότι το διοικητικό του μέγαρο άρχισε να λειτουργεί στα τέλη του 1988.

Από τις διάσπαρτες υπηρεσίες σε ένα ενιαίο κέντρο

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Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, η διοίκηση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος αποφάσισε να αποκτήσει ένα κεντρικό κτίριο που θα συγκέντρωνε τις υπηρεσίες του. Δεν επρόκειτο, όπως ενίοτε αναφέρεται, για συγκρότημα υπουργείων. Ήδη δημοσίευμα του «Ταχυδρόμου» τον Φεβρουάριο του 1972 εξηγούσε ότι ο νέος «ουρανοξύστης» προοριζόταν αποκλειστικά για τον ΟΤΕ.

Ο διαγωνισμός χωρίς πρώτο βραβείο

Ο πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, το 1970 και το 1971. Πρώτο βραβείο δεν απονεμήθηκε. Τη μελέτη ανέλαβε η ομάδα των Πλάτωνα Μασσέλου, Γρηγόρη Μαυρομμάτη και Δημήτρη Νάκου, της οποίας η πρόταση είχε λάβει το δεύτερο βραβείο. Η πρωτοτυπία της ήταν η κάτοψη σε σχήμα τριάκτινου αστεριού: τρεις πτέρυγες αναπτύσσονται γύρω από έναν κεντρικό πυρήνα κυκλοφορίας.

Ένα κτίριο-ορόσημο για το Μαρούσι

Το συγκρότημα σχεδιάστηκε σε οικόπεδο περίπου 52 στρεμμάτων, με συνολική δόμηση περίπου 65.000 τετραγωνικών μέτρων. Η επιβλητική του κλίμακα έκανε τον Τύπο της εποχής να μιλά για «ουρανοξύστη». Η ανέγερσή του συνδέθηκε με τη σταδιακή μεταμόρφωση της λεωφόρου Κηφισίας σε άξονα γραφείων, επιχειρήσεων και υπηρεσιών. Με τον καιρό, η χαρακτηριστική σιλουέτα του έγινε αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους οδηγούς της Αττικής.

Η λειτουργία και η νέα εποχή

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Στα τέλη του 1988, σύμφωνα με το επίσημο χρονολόγιο του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, το Διοικητικό Μέγαρο άρχισε να λειτουργεί. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο οργανισμός πέρασε από την εποχή της σταθερής τηλεφωνίας στις οπτικές ίνες, την κινητή τηλεφωνία και τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες. Το μέγαρο παρέμεινε συνδεδεμένο με τη διοίκηση του ομίλου, ενώ το εσωτερικό του προσαρμόστηκε σε διαφορετικές ανάγκες εργασίας.

Ανακαίνιση με σεβασμό στην αρχική αρχιτεκτονική

Το 2019 αποφασίστηκε εκτεταμένος εκσυγχρονισμός γραφειακών και κοινόχρηστων χώρων, με ενεργειακή αναβάθμιση. Οι παρεμβάσεις αξιοποίησαν τη γεωμετρία των τριών πτερύγων και τον κεντρικό πυρήνα του κτιρίου. Έτσι, ένα δημιούργημα της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής συνεχίζει να εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός τεράστιου διεθνούς τεχνολογικού ομίλου στον 21ο αιώνα, που σήμερα έχει το όνομα Telecom. Και στην Ελλάδα.

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Το Μέγαρο του ΟΤΕ – Telecom είναι τελικά κάτι περισσότερο από ένα μεγάλο κτίριο γραφείων. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας των ελληνικών επικοινωνιών, από τις εποχές που η τηλεφωνική σύνδεση ήταν υπόθεση αναμονής έως τον σημερινό κόσμο των δικτύων υψηλών ταχυτήτων.

Πηγές τεκμηρίωσης: Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ (χρονολόγιο)· ek magazine, «Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ στο Μαρούσι»· ΗΛΗ & ΚΤΙΡΙΟ· ιστορικό αφιέρωμα Marousi24· αρχείο SearchCulture/Μουσείο ΟΤΕ.

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