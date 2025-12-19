Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 15 και 14 ετών, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (18/12) η Αστυνομία στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) ο 14χρονος φέρεται να χτύπησε στο πρόσωπο έναν συνομήλικο του και στη συνέχεια ασκώντας του ψυχολογική βία, τον εξανάγκασε να γονατίσει, ζητώντας συγγνώμη σε πρόσωπα που δεν βρίσκονταν στο χώρο.

Παράλληλα, ο 15χρονος βιντεοσκοπούσε με το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου κατηγορούμενου, το περιστατικό και μετά δημοσίευσαν το βίντεο στα social media.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ από την κατοχή του 14χρονου κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο, ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.