Ισχυρό ανεμοστρόβιλο που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, περιουσίες και δημόσιους χώρους βίωσε το Μεσολόγγι, με το φαινόμενο να ξεκινά από το λιμάνι της πόλης και να φτάνει έως την περιοχή Ζέστη, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για κατοίκους και διερχόμενους.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Αντιδημάρχου Μεσολογγίου, Χρήστου Βούρβαχη, ο αέρας ήταν εξαιρετικά ισχυρός, με αποτέλεσμα να ξηλωθούν δέντρα, στέγες και μεγάλες μεταλλικές κατασκευές.

Χαρακτηριστικό περιστατικό αποτελεί μεγάλη τσίγκινη πέργκολα, η οποία παρασύρθηκε από τον άνεμο, προσέκρουσε σε ευκάλυπτο και στη συνέχεια κατέληξε στο οδόστρωμα, δημιουργώντας άμεσο και σοβαρό κίνδυνο.

Από το πρώτο λεπτό, ο Δήμος βρέθηκε στο σημείο με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπανικολάου και την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Νεκταρία Αλετρά.

Με τη συνδρομή μηχανήματος έργου, ξεκίνησαν άμεσα παρεμβάσεις για το άνοιγμα των δρόμων, την απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων και την ασφάλιση των χώρων, ώστε να αποκατασταθεί με ασφάλεια η κυκλοφορία.

Παράλληλα, πολλοί κάδοι απορριμμάτων είχαν ανατραπεί και βρέθηκαν στο οδόστρωμα, με τα συνεργεία του Δήμου να επεμβαίνουν άμεσα για την απομάκρυνσή τους και την αποκατάσταση της τάξης στην περιοχή.

Ο κ. Βούρβαχης εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς το Λιμεναρχείο, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες ήταν παρούσες από την πρώτη στιγμή και επιχείρησαν συντονισμένα και αποτελεσματικά, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαχείριση της κατάστασης.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στους υπαλλήλους του Δήμου Μεσολογγίου, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι ήταν Σάββατο, ανταποκρίθηκαν άμεσα, αφήνοντας τις προσωπικές τους υποχρεώσεις και εργαζόμενοι με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό για την αποκατάσταση των ζημιών και – κυρίως – για την ασφάλεια των συμπολιτών τους.

Πηγή: Μessolonghi News.gr