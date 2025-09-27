Συμπλοκή 20 ατόμων σε υπάιθριο χώρο στη Μεταμόρφωση σημειώθηκε περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα κοντά στην οδό Ερμού της Μεταμόρφωσης όπου ήταν σε εξέλιξη και κρητικό γλέντι. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τέσσερα άτομο εκ των οποοιών τα δύο σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 02:30, στη συμβολή των οδών Ερμού και Λυκούργου, σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης και αφορμή φαίνεται πως δόθηκε όταν μια ομάδα που αποχωρούσε διαπληκτίστηκε με άλλους ομοεθνείς τους μία ασήμαντη αιτία. «Γιατί με κοιτάς, εσύ με κοιτάς, φύγε να περάσω» ήταν η αρχή της αντιπαράθεσης, που πήρε άσχημη τροπή με τη χρήση μαχιαριών.

Advertisement

Advertisement

Δύο από τους τέσσερις τραυματίες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, διακομίστηκαν στο ΚΑΤ σε σοβαρή κατάσταση από τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Το περιστατικό δεν συνδέεται σύμφωνα με πληροφορίες με το υπαίθριο κρητικό γλέντι.