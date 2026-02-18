Σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία με έντονες γεωπολιτικές προκλήσεις, η Metlen Energy & Metals ανακοίνωσε την παραγωγή των πρώτων τυποποιημένων πακέτων 500 γραμμαρίων γαλλίου στη Βοιωτία, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε μέταλλο στρατηγικής σημασίας για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Την παραγωγή των πρώτων 5 κιλών γαλλίου από τη νέα παραγωγική μονάδα του ομίλου στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας ανακοίνωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen Energy & Metals. Σε ανάρτηση στο LinkedIn, ο κ. Μυτιληναίος ενημέρωσε ότι σύντομα ξεκινά η παράδοση των πακέτων γαλλίου σε ενδιαφερόμενους αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία για δοκιμές, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα παραγωγής βρίσκεται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

Το γάλλιο είναι μέταλλο στρατηγικής σημασίας για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, κρίσιμο για ημιαγωγούς (μικροτσίπ), αισθητήρες και τεχνολογίες αιχμής, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης αλλά και για την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης ΑΙ. Η παραγωγή στην Ελλάδα, ακόμα σε μικρή κλίμακα, αποτελεί σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε κρίσιμες πρώτες ύλες και υπογραμμίζει τον ρόλο της χώρας μας ως κόμβου κρίσιμων υλών για τη βιομηχανική αυτονομία της Ευρώπης.

Η παραγωγή γαλλίου ελέγχεται σήμερα κατά 95% από την Κίνα.

Ο κ. Μυτιληναίος ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 90 εκατ. €, που υποστηρίζει τη νέα μονάδα και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Η παραγωγή αναμένεται να φτάσει 5-10 τόνους το 2027 και περίπου 50 τόνους ετησίως το 2028, καλύπτοντας σχεδόν πλήρως τις ευρωπαϊκές ανάγκες.

Αναλυτικά, η ανάρτηση που έκανε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

«Την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της τριήμερης συνεδρίασης που κάνουμε κάθε μήνα στις κεντρικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις μας στα Άσπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου στη Βοιωτία, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι επικεφαλής των επιχειρηματικών μονάδων και η ανώτατη διοίκηση των Κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, είχαμε όλοι την ιδιαίτερη χαρά να αντικρίσουμε το πρώτο τυποποιημένο πακέτο Γαλλίου, βάρους 500 γραμμαρίων.

Η αποστολή των πακέτων αυτών σε ενδιαφερόμενους αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ιαπωνία, για δοκιμές και αξιολόγηση, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Το εμβληματικό project του Γαλλίου, το οποίο κατατάσσει την Ελλάδα και την Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη των Κρίσιμων Πρώτων Υλών (Critical Raw Materials – CRM), προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και ήδη υπερβαίνει το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Θα σας κρατώ όλους τους φίλους και συνεργάτες μας ενήμερους για αυτό το συναρπαστικό νέο επιχειρηματικό εγχείρημα της METLEN».

